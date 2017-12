Ofertă porno pentru Charlie Sheen

Actorul american Charlie Sheen a rămas deocamdată pe dinafara serialului de mare succes “Two and Half Men / Doi bărbaţi şi jumătate”, dar aparent nu se poate plânge că nu are oferte de lucru. Acesta a fost rugat să regizeze un film porno în care iubita sa, Melanie Rios, ar putea deţine unul dintre rolurile principale, dar şi alte două starlete cu care a avut în trecut scurte relaţii. Steven Hirsch, directorul companiei Vivid Entertainment, i-a scris lui Charlie Sheen că îl roagă să semneze regia unui film porno ce va primi titlul “Two and a Half Women”, adică Două femei şi jumătate, după titlul celebrei producţii realizate de Warner Bros. şi difuzate de postul de televiziune CBS. Steven Hirsch afirmă în scrisoarea sa că Charlie Sheen ar fi un talent înnăscut, pentru că este un adevărat cunoscător al filmelor pentru adulţi.