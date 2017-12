Oferte ale universităţilor de top din lume

Dorinţa fiecărui elev este să studieze cât mai departe de casă, fie pentru că are părinţii mereu cu gura pe el, fie pentru că simte nevoia să ia singur viaţa în piept. De obicei, elevii văd facultatea ca pe o modalitate de a scăpa de părinţii prea grijulii, însă nu întotdeauna sunt conştienţi de ceea ce îi aşteaptă. Vor să experimenteze şi în acelaşi timp îşi doresc să muncească şi să aibă propriul ban. În funcţie de posibilităţile materiale ale fiecărei familii, o oportunitate pentru viitori studenţi români sunt universităţile prestigioase din întreaga lume, cum ar fi cele din SUA, Marea Britanie, Italia, Spania, Olanda, Elveţia, Danemarca sau Suedia. În fiecare an, ele strâng mii de elevi doritori să le urmeze cursurile, printre care se numără şi români. Astfel, reprezentanţi ai şcolilor din străinătate sunt interesaţi să-şi prezinte, în fiecare an, ofertele pentru liceeni din ţara noastră, în cadrul proiectului internaţional „World Education” - Integral Programe Educaţionale.

MII DE ELEVI INTERESAŢI Pentru al doilea an la rând, organizatorii proiectului internaţional vin şi la Constanţa. Ei aduc reprezentanţi ai celor mai importante universităţi de pe întreg mapamondul pentru a le oferi posibilitatea elevilor constănţeni să aibă acces mai uşor la informaţi legate de programele şcolare oferite de şcolile din afară. Constanţa este gazda evenimentului „Săptămâna Educaţiei în străinătate”, care a început weekend-ul trecut, în Bucureşti. Organizatorii spun că oraşul nostru a fost primul inclus în programul evenimentului, datorită interesului mare al elevilor şi studenţilor din regiune pentru efectuarea studiilor în străinătate. Elevii constănţeni sunt aşteptaţi mâine, începând cu ora 11.00, la Hotel Ibis. Directorul grupului de firme Integral şi coordonatorul proiectului în România, Svetlan Danev, mărturiseşte că, anul trecut, 1.200 de elevi constănţeni au vizitat standurile universităţilor de top, 300 au trecut pragul Biroului de Consultanţă Educaţională pentru Studii în Străinătate din Constanţa, iar 100 au aplicat pentru înscrierea la facultăţi din afară pentru anul şcolar 2013 - 2014.

CONSULTANŢĂ GRATUITĂ „Ceea ce ne deosebeşte de alte târguri de profil este faptul că noi oferim consultanţă gratuită pentru admiterea cu succes la universităţile din Europa. La această ediţie a târgului vor fi prezenţi reprezentanţi din partea a 16 universităţi, însă studenţii pot primi informaţii despre 40 de universităţi din întreaga lume”, a declarat directorul grupului de firme Integral. El recunoaşte că şcolile şi colegiile de elită din Europa sunt un produs educaţional scump, însă adaugă că multe dintre instituţiile de învăţământ acordă burse de studiu. Dacă în Anglia preţul taxelor de şcolarizare variază între 10.000 şi 25.000 de lire sterline pe an şi include toate taxele de cazare şi studiu, într-un colegiu din Elveţia costurile se situează între 60.000 şi 90.000 de franci elveţieni. Chiar dacă universităţile din Marea Britanie sunt recunoscute pentru că practică cele mai mari taxe de şcolarizare, studenţii români le preferă pentru calitatea actului educaţional. Organizatorii târgului îşi doresc ca tot mai mulţi copii să beneficieze de o educaţie de clasă mondială şi din acest motiv anunţă concurs de burse pentru şcolile din Marea Britanie. Bursele de studiu variază între 30 şi 75% din taxa de şcolarizare, ceea ce înseamnă o reducere substanţială a costurilor taxelor. Încă din timpul târgului, candidaţii vor putea să se prezinte la un interviu pentru o bursă cu valoarea de 40% din taxă oferită de Bellerbys College şi o bursă de 30% oferită de Cats College, ambele din Marea Britanie.

PROIECTUL „WORLD EDUCATION” A FOST LANSAT ÎN URMĂ CU CINCI ANI ÎN ROMÂNIA, CU SCOPUL DE A INFORMA ŞI CONSULTA CANDIDAŢII PENTRU STUDII ÎN STRĂINĂTATE DESPRE NOILE OPORTUNITĂŢI ÎN CADRUL UE. PARTENERII PROIECTULUI SUNT PESTE 250 DE UNIVERSITĂŢI ŞI ŞCOLI DIN ŢĂRI PRECUM MAREA BRITANIE, SUA, ELVEŢIA, DANEMARCA ŞI SPANIA.