Oferte pentru dosarul electronic de sănătate

Două din ofertele pentru sistemul informatic care va gestiona dosarele electronice de sănătate ale populaţiei sunt la jumătatea preţului estimat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), care, potrivit documentaţiei, a fost stabilit la 130,9 milioane de lei (28,8 milioane euro), fără TVA. Oferta cu cel mai redus preţ a fost depusă de HP România - 55,2 milioane de lei, urmată de ofertele consorţiilor Romsys şi Total Network Solutions SRL - 65,4 milioane de lei, Teamnet International şi Indra Sistemas - 72,6 milioane de lei, IBM România - 80,1 milioane de lei, UTI Systems - 81,7 milioane de lei şi asocierea Asseco Central Europe şi Asseco SSE - 99,9 milioane de lei. Cifrele nu includ TVA. Anunţul privind licitaţia a fost publicat în noiembrie 2011, iar ofertele au fost deschise în prima parte a lunii mai a acestui an. În prima parte a lunii octombrie, CNAS a respins ofertele HP România şi Romsys. Ambii ofertanţi au contestat deciziile CNAS. La 24 octombrie, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) a luat act de renunţarea la contestaţie din partea Romsys, după ce anterior a respins cererea de suspendare a procedurii de atribuire, ca nefondată. În cazul contestaţiei HP România, CNSC nu a luat încă o decizie. CNAS a reluat în luna noiembrie 2011 licitaţia pentru realizarea sistemului IT care va gestiona dosarele electronice de sănătate ale pacienţilor, după ce prima procedură de achiziţie a fost anulată în septembrie 2011. Motivul anulării a fost reprezentat de \"abateri grave de la prevederile legislative\", care ar fi afectat procedura de atribuire sau ar fi făcut imposibilă încheierea contractului. Viitorul sistem IT care va gestiona dosarele electronice de sănătate ale pacienţilor va fi conectat la sistemul informatic unic integrat al CNAS, care administrează fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Introducerea noului sistem IT va avea ca efect prezentarea într-o manieră consolidată a tabloului clinic al pacienţilor asiguraţi şi furnizarea informaţiilor necesare în adoptarea politicilor de sănătate în România. Finanţarea proiectului CNAS va fi asigurată din fonduri europene.