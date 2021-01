Oferte pentru manipulatoare telescopice si manitou de vanzare pe site-ul retutilaje.ro!

Pentru profesionistii care lucreaza in domeniile catalogate drept “grele” masinariile performante sunt foarte importante, deoarece asigura un raport stabil intre bun si siguranta. Magazinul online reutilaje.ro ofera manipulatoare telescopice si manitou de vanzare la preturi avantajoase si sunt alegerea multor antreprenori din domeniul imobiliar.

Desi acestea pot fi investitii destul de mari in prima faza, costurile se amortizeaza pe parcurs, iar investitia este una bine facuta.

Bratul telescopic pentru excavator devine din ce in ce mai frecvent in proiectele noastre de inginerie. Multe echipe de ingineri nu au echipat unul sau doua brate telescopice pentru excavator in multe echipamente. Acest lucru este inseparabil de ajutorul bratului telescopic al excavatorului in proiectele de inginerie, deoarece performanta unica si rentabilitatea bratului telescopic al excavatorului se remarca printre multe brate ale excavatorului. De asemenea, rezolva o multime de probleme pentru multe proiecte de inginerie care necesita sapaturi profunde si aduce o contributie foarte importanta la intregul camp de sapaturi profunde. Acesta este doar impactul bratului telescopic al excavatorului asupra industriei masinilor de constructii din tar. Bratul telescopic al excavatorului a avut, de asemenea, un impact cat se poate de pozitiv in intreaga lume si a fost dezvoltat si imbunatatit corect.

Deci, de ce este recunoscut pe scara larga bratul telescopic al excavatorului in tara si in strainatate? De fapt, trebuie sa incepem cu caracteristicile bratului telescopic al excavatorului. Inainte ca bratul telescopic al excavatorului sa fie disponibil, toate proiectele de inginerie puteau fi realizate numai cu ajutorul bratelor standard ale excavatorului obisnuit. Cand a fost intalnita nevoia de sapaturi adanci, excavatorului i s-a permis sa intre doar in putul adanc. S-au eliminat alte instrumente pentru a finaliza proiectul. Cu toate acestea, aceasta situatie a fost mult imbunatatita dupa lansarea bratului telescopic al excavatorului. Datorita caracteristicilor bratului telescopic al excavatorului, excavatorul poate sapa in afara putului adanc, reducand timpul si volumul de constructie si reducand foarte mult dificultatea proiectului. Viteza constructiei este imbunatatita considerabil.

In comparatie cu pretul intregului excavator, pretul bratului telescopic poate fi acceptat de oameni. Prin urmare, rentabilitatea bratului telescopic al excavatorului este foarte mare, astfel incat recuperarea capitalului oamenilor va fi rapida. Tocmai din acest motiv, atat de multi oameni au aprobat bratul telescopic al excavatorului.

Dupa atatia ani de imbunatatiri, tehnologia si designul bratului telescopic de excavator sunt imbunatatite treptat, iar rata de esec este redusa treptat, ceea ce reduce si ingrijorarile multor cumparatori, deoarece multe parti personalizate ale produselor nu pot garanta calitatea si intretinerea a acestei probleme.

Cei care aleg sa achizitioneze de la reutilaje beneficiaza de produsele de calitate ale producatorului Magni.

Gama RTH este construita pentru a asigura siguranta si versatilitatea maximum posibile.

Versatilitatea Magni este garantata de:

-O gama uriasa de atasamente interschimbabile pentru multiple utilizari, toate echipate cu sistemul R.F.ID pentru recunoastere automata.

-Software MCTS software ce, alaturi de sistemul CAN BUS permite adaptarea parametrilor masinii la nevoile de lucru.

-Diferite moduri de virare.

Combina capacitatile unui stivuitor telescopic, macaralei accidentate, platformei de acces si multe altele intr-o singura masina

Sistemul Combi-Touch ofera o gama larga de interfete de afisare tactila sau de selector de control, colorate si intuitive.

Recunoasterea standard a atasamentelor bazata pe RFID permite masinii sa selecteze o diagrama de incarcare corecta pentru o serie de atasamente, inclusiv furci, trolii, brate, cupe, platforme de lucru si multe altele.

Senzorii multipli din jurul masinii permit diagramele de incarcare de la 0% la 100%.

Motoare Mercedes sau Deutz Tier 4 Final si transmisii hidrostatice Bosch Rexroth.

Include axele Dana Spicer, componentele hidraulice Sauer Danfoss si protectia circuitului electric IP 67.

Moduri de directie cu doua roti, patru roti si crab.

Designul cabinei elimina tabloul de bord, permitand sticla din podea pana in tavan in partea din fata a cabinei. Cabina complet sigilata si presurizata cu sistem HVAC, scaun suspendat complet reglabil si coloana de directie si joystick dublu cu comenzi simultane cu patru functii.

Poate fi actionat prin telecomanda. Manipulatoarele telescopice rotative sunt un model nou, dezvoltat la sfarsitul anilor 1900 si au devenit extrem de populare intr-un timp scurt. Manipulatoarele telescopice rotative sunt opusul manipulatoarelor telescopice fixe, cu cabina si brat care se pot roti la 360 de grade, in timp ce corpul masinii este stationar. Acest lucru permite o gama de miscare mult mai mare pentru bratul telescopic, facandu-l mai bun pentru proiecte cu acces ingust.

Manipulatoarele telescopice rotative nu sunt concepute pentru a fi ridicatoare grele, cu atat mai mult cu motoarele dinamice ale tipurilor de manipulatoare telescopice. Spunand asta, capacitatea lor de ridicare si de incarcare standard este inca impresionanta in comparatie cu stivuitoarele si alte masini care completeaza lucrari similare. Indiferent daca realizati constructii majore sau lucrati intr-o curte industriala, un manipulator rotativ este echipat pentru a raspunde cerintelor proiectului. Beneficiile unice ale manipulatoarelor telescopice rotative sunt capacitatea lor de a se deplasa in spatii inguste. Avand o cabina si un brat care se roteste la 360 de grade va permite sa ridicati paletele in stanga si sa le depuneti in dreapta, fara a fi nevoie sa manevrati corpul manipulatorului telescopic. Acest lucru este util mai ales in zonele inguste in care manevrele majore sau regulate vor duce la pierderea timpului. In timp ce manipulatoarele telescopice rotative ar putea sa nu poata ridica aceeasi greutate si inaltime a omologilor lor cu brat fix, acestea au inca capacitati impresionante.