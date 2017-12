Office în România, un chilipir

România este cea mai atractivă piață din Europa Centrală și de Est (ECE) pentru investițiile în spații de birouri, iar Bucureștiul a înregistrat, în 2015, cea mai mare suprafață de metri pătrați închiriați din regiune, cu excepția Varșoviei (Polonia), a declarat, joi, expertul imobiliar de la CBRE România, Mihai Păduroiu - „În 2015, au fost 70.000 de metri pătrați închiriați în București, cifră record față de celelalte capitale, cu excepția Varșoviei. Cred că este foarte important să transmitem mesajul că România este cea mai atractivă destinație de business din ECE. Avem în continuare sub 50% metri pătrați clasa A per capita, comparativ cu orice altă capitală din Europa de Est. În plus, chiriile în București sunt cele mai mici din regiune. Se construiește mult și suntem o piață deschisă“.