Oficial, avem 25.000 de diabetici. Neoficial, numărul lor este dublu!

Tratamentele moderne pentru bolnavii de diabet zaharat (DZ) au ajuns şi în România, însă nu sunt încă accesibile tuturor din cauza fondurilor insuficiente de care dispune sistemul sanitar autohton. Astfel, pacienţii care beneficiază de ultimele tehnici de tratament sunt selectaţi de o comisie specială, în funcţie de o serie de criterii. La nivel naţional, peste 1,5 milioane de persoane suferă din cauza DZ, iar la nivelul judeţului Constanţa, sunt înregistraţi, oficial, 25.000 de pacienţi (din care 70 sunt copii) însă, în realitate, numărul lor este dublu. Aceste cifre statistice îngrijorătoare au făcut ca Primăria Municipiului să ia atitudine şi să se implice activ în cea de-a doua ediţie a Campaniei Naţionale „Controlează-ţi diabetul”, anunţată, vineri, oficial, la Constanţa, şi care îşi propune, printre altele, să informeze populaţia asupra necesităţii unui control medical periodic pentru depistarea la timp a DZ. Însuşi viceprimarul municipiului, Decebal Făgădău, este un exemplu bun pentru ceea ce înseamnă grija faţă de propria persoană. „Mi-am cumpărat un glucometru şi îmi fac singur testele, periodic. După primele analize care nu erau tocmai bune, am luat primele măsuri: am început să fac mai multă mişcare, am redus fumatul, mi-am asigurat o alimentaţie sănătoasă, la ore fixe”, a declarat acesta. „DZ nu este o singură boală, ci reprezintă afecţiuni multiple. Este principala cauză a mortalităţii prin boala cardio-vasculară, principala cauză a insuficienţei renale, principala cauză a orbirii. Majoritatea amputaţiilor pe care medicii sunt obligaţi să le efectueze au drept cauză principală complicaţiile diabetului”, a declarat preşedintele Societăţii Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice, prof.univ.dr. Maria Moţa. Potrivit şefului Centrului de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice Constanţa, prof.univ.dr. Doina Catrinoiu, în 8 iulie, în cadrul campaniei, vor avea loc, în zona Area Beach Sport, jocuri de handbal, iar la Cazinoul din Mamaia se vor testa, gratuit, glicemia şi hemoglobina glicolizată.