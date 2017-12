Oficiali nord-coreeni executați din cauza... rației de orez

Dictatorul nord-coreean, Kim Jong-un, a ordonat execuţia unor oficiali militari de rang înalt, pentru că nu i-au ascultat ordinele de a mări raţiile de orez ale soldaţilor, relatează ”Daily Mirror”. După ce a ordonat ca şeful armatei, Hyon Yong-Chol, să fie executat cu un tun antiaerian, pentru că a adormit în timpul unor evenimente militare, Kim Jong-un a cerut ca ministrul adjunct al forţelor armate, So Hong-chan, şi alţi oficiali apropiaţi acestuia să fie executaţi, deoarece nu i-au ascultat ordinele de a mări raţiile de orez ale soldaţilor. Analiştii apreciază însă că So a fost executat pentru că nu a fost văzut în timpul vizitei lui Kim la Palatul Soarelui Kumsusan, unde sunt depuse corpurile îmbălsămate ale tatălui şi bunicului său. So a fost văzut alături de Kim în cursul altor vizite la memorial.

Liderul nord-coreean a ordonat execuţia a 16 oficiali de rang înalt, anul acesta, iar în total, aproximativ 70 de oficiali au fost executaţi începând din 2011, când Kim i-a succedat la putere tatălui său. Analiştii au păreri împărţite privind adevăratul motiv al acestor execuţii, unii apreciind că este vorba despre o luptă pentru influenţă, în timp ce alţii consideră că dictatorul vrea doar să îşi arate puterea. În 2013, Kim l-a executat pe unchiul său, Jang Song Thaek, considerat al doilea cel mai puternic om din ţară, pentru daune aduse economiei. Pe 30 aprilie 2015, Hyon Yong-Chol, care era şeful armatei din 2012, a fost executat cu un tun antiaerian în faţa a sute de oficiali.