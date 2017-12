Oficii de asigurări de sănătate la Mangalia şi Medgidia!?

Conducerea Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa are în plan înfiinţarea unor oficii de asigurări de sănătate în localităţile Mangalia şi Medgidia. „Am cerut înfiinţarea unor asemenea servicii încă din 2006, însă nu am primit un răspuns favorabil. Să sperăm că vom reuşi în acest an înfiinţarea serviciilor, şi asta pentru că ar fi mai uşor pentru furnizorii de servicii medicale”, a declarat preşedintele/director al CJAS Constanţa, dr. Liviu Mocanu. El explică cum oamenii ar raporta mai uşor serviciile medicale direct în localitatea de unde aparţin.