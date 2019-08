Ofiţer ISU Constanța, sancţionat după ce a alertat eronat populația

16:54:12 / 04 August 2019

facut cu dos-ul

Facind abstractie de actiunea individuala, sistemul ca atare e gindit cu partea dorsala. De ce mai e nevoie de un intermediar (ISU plus Locatie: Cta., Buc, Cucuietii din Ripa) ? Se putea trimite direct mesaj catre populatia "vizata" de IMN (in situatia respectiva). E vorba de ceva important si nu iti permiti sa mai astepti nici 5 minute (asta in conditii de eficienta maxima) pina cind alt zevzec se dumireste despre ce e vorba, ce trebuie sa faca, unde e manualul de intructiuni, pe ce superior sa mai anunte, etc.