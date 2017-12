Ofiţer român printre militarii britanici

Căpitanul Cătălin Ioniţă, din Bucureşti, absolvent al Academiei Militare Nicolae Bălcescu, este primul ofiţer român instruit în Armata Britanică după cel de-al doilea război mondial. Ofiţerul, membru al Batalionului 121 Transport materiale, are un master în Geopolitică şi a fost selectat pentru instrucţie în Armata britanică la începutul anului 2009. El a plecat din regimentul său din Bucureşti în mai 2009 şi s-a alăturat Regimentului logistic Gurkha, din Aldershot. A plecat în Afganistan alături de regimentul britanic la jumătatea lunii septembrie. Regimentul este unul de elită al Armatei britanice, format din luptători gurkha, selectaţi anume pentru abilităţile deosebite de luptă din Nepal şi Nordul Indiei. „Mă simt foarte mândru că am fost selectat să îmi reprezint ţara. Unele dintre procesele Armatei britanice sunt foarte diferite faţă de cele de acasă. Dar, după mai multe exerciţii, am reuşit să recuperez. Pregătirea în Marea Britanie este de primă clasă, este foarte realistă şi beneficiază de multe resurse“, a declarat căpitanul Cătălin Ioniţă. Ofiţerul român va fi în misiune mai mult de un an înainte de a reveni în România.