Ofiţeri ai Forţelor Navale ale Greciei, Spaniei şi Turciei s-au întîlnit cu autorităţile publice locale

Portul Constanţa va găzdui, timp de 11 zile, exerciţiul naval militar "Cooperative Mako 06", considerat de către participanţi o aplicaţie internaţională de amploare. La "Cooperative Mako 06" iau parte 10 ţări şi 27 de nave de război, iar pentru prima dată va participa şi o corvetă israeliană. Aplicaţia militară este de tipul NATO PfP (Parteneriat pentru pace), iar printre forţele navale care au sosit în portul constănţean se numără Spania, Germania, Italia, Turcia, Marea Britanie, Franţa, Bulgaria, Israel şi Grecia. Exerciţiul dispune şi de observatori din Albania, Algeria, Azerbaidjan, Croaţia, Emiratele Arabe Unite, Serbia Muntenegru etc. Cele 18 nave străine au ancorat, la sfîrşitul săptămînii în portul Constanţa, iar ieri, coordonatorii exerciţiului s-au întîlnit cu autorităţile publice locale. Contraamiralul Teodoro Lopez Calderon, din cadrul Forţelor Navale spaniole, comandantul Grupării Navale Permanente din Mediterana şi al aplicaţiei "Cooperative Mako 06", însoţit de codirectorul aplicaţiei care se desfăşoară în Marea Neagră, comandorul Georgios Kasfikis, din cadrul Forţelor Navale ale Greciei şi de comandantul Grupării Navale Permanente de luptă împotriva minelor, comandorul turc Ertugrul Goktunali au fost primiţi de către viceprimarul municipiului Constanţa, Nicolae Nemirschi, care le-a vorbit despre istoria oraşului de pe malul Mării Negre. "Fiind oraş-port, cu toţii iubim navele, fie militare, fie civile. După ce România se va integra în UE, importanţa acestui port va creşte. Avem o poziţie strategică şi poate de aceea sîntem aleşi pentru desfăşurarea diferitelor aplicaţii militare", a declarat viceprimarul Constanţei, Nicolae Nemirschi. Cei trei ofiţeri străini au spus că majoritatea militarilor de pe cele 18 nave au avut timp să viziteze oraşul şi staţiunea Mamaia. "O parte dintre membrii echipajelor au închiriat, deja, camere în staţiune. Mulţi dintre ei se află pentru prima dată în România şi sînt nerăbdători să cunoască obiceiurile locuitorilor ", a declarat contraamiralul spaniol Teodoro Lopez Calderon. Acesta a adăugat că ştia multe despre ţara noastră, dar că nu a vizitat-o niciodată pînă acum, exprimîndu-şi regretul că nu poate ajunge şi în zona montană. "E o distanţă destul de mare între România şi Spania, dar pe care am reuşit să o depăşim. Deşi am ajuns aici, sîmbătă, am început, deja, să înţeleg o serie de cuvinte în limba română. Acest lucru e explicabil, din moment ce ambele limbi sînt de origine latină", a declarat contraamiralul Teodoro Lopez Calderon. Viceprimarul municipiului Constanţa, Nicolae Nemirschi, a declarat că, în foarte scurt timp, Constanţa nu va fi numai cel mai important port al ţării, ci şi al doilea centru decizional al României. "Poate la anul, dacă veţi reveni la Constanţa, vom putea vorbi despre metropolă, nu despre oraşul-port. Într-adevăr, mai avem de lucrat în zona istorică, dar în cel mai scurt timp vom finaliza aceste lucrări", a declarat viceprimarul Constanţei, Nicolae Nemirschi. La încheierea întrevederii, coordonatorii aplicaţiei "Cooperative Mako 06" i-au oferit viceprimarului o plachetă inscripţionată cu simbolurile exerciţiului militar, iar acesta, la rîndul lui, le-a dăruit albume cu fotografii reprezentative pentru Constanţa.