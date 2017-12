Oglindă, oglinjoară, care e cel mai dator politician din țară?

10:29:04 / 12 Iulie 2017

Politician dator

Dl Parlamentar PNL Boroianu Robert Aurel saracu HOZ de la Gepeto,e dator,au ascuns furaciunile,omul este Prf,Dr,Dr specialist in fraude si spalari de bani,a falimentat firme vandute care au furat si spalat bani cu ele cu documentatie falsa si cate si cate, cu tov lui coleg Marin Costica se gasesc documente la dosar din 2008/28/11,la Zeitele Parchetului,d-mne Prc Puiu Zarafina,Adina Florea si al-ti din filiera care au facut analiza si evaluare sunt scrise sub semnatura la PCA si IPJ C-ta sub semnatura,dar Smecheri cu bani multi din fraude si spalari de bani au cumparat dreptatea de la dansi exact cum se cumpara legaturile de urzici primavara de la negustori ambulanti de pe bordura,dar au continuat mai departe cu fraudele au fost ajutati de catre ANAF,Partid si SRI in Transee,eu am documente scrise cu manuta lui B.R.Aurel cum mau pacalit si Procurori nu vad nu aud oameni au dat spagi mari din fraude si spalari de bani si au facut ce au vrut ei cu IPJ si PCA C-ta,Notari,Camera de comert,chiar ne cred pe toti o natiune un popor de prosti si se fac ca nu pricep despre ce este vorba,dl Jurnalist daca vrei sa sti, mai sunt colegi la voi care cunosc perfect fenomenul eu am discutat cu ei de 10 ani au fost transmise si nu anonime si la toate institutile abilitare de la C-ta cu garantie cunsc acesta problema dar uite partidul e mai tare,la si propulsat si facut si mare Smecher de C-ta in Parlamentul Romaniei Curate si a statului de drept European care ne reprezinta.Ca Romania de asa indivizi are nevoe sa ne revenim si sa fie scoasa din groapa si saracie.Ca noi suntem in Burkina Faso sau in Somalia.Acesti Smecheri au facut ce au vrut muschi lor cu institutile statului abilitare Constantene sau chiar si din Ro.Poate si voi va faceti ca nu stiti,nu sunteti documentati din experienta voastra reala,sunt 4 milioane de romani plecati din tara,majoritatea la munca cinstita si corecta sasi intretina familile,hozii,Proxeneti si cersetori din afara aduna bani si trimet la Romania si noi in tara ajutam politicieni hoti,saraci si datori sa duca bani in Offsoruri ca ne au adus in sapa de lemn Smecheri patrioti care trebue sa ne mandrim cu ei ca suntem romani.