Ogrăzeanu şi Toma, “diamantele” atletismului constănţean

Revenită în ţară, după ce a scris istorie la Campionatele Europene de atletism pentru tineret de la Ostrava, fiind prima româncă învingătoare într-o cursă de 100 metri la acest nivel, Andreea Ogrăzeanu a rememorat momentele succesului. “A fost dificil, pentru că am concurat împotriva unor adversare puternice. Am mers la Ostrava din postura de favorită, datorită faptului că aveam cea mai bună performanţă a sezonului, cu o sutime de secundă înaintea ucrainencei Darya Pizhankova. În semifinale, situaţia s-a inversat şi m-a devansat ea cu acelaşi timp, dar m-am revanşat în ultimul act, când am terminat în frunte. Timpul din finală nu a fost extraordinar, dar nu contează, important este că am luat aurul. Oricum, nu conştientizez prea mult ce se întâmplă, ci mă simt de parcă trăiesc un vis. M-a ambiţionat foarte tare faptul că unii m-au sfătuit să-mi schimb proba, pentru că nu voi avea nicio şansă în faţa atletelor de culoare. Lor vreau să le transmit că, atât timp cât voi avea rezultate şi cât voi demonstra că sunt bună, nu voi renunţa şi voi alerga şi la 100 metri, şi la 200 metri”, a spus sportiva de la CS Farul. Atleta în vârstă de 21 de ani a povestit cum trăieşte o cursă de 100 de metri: “Nici nu apuc să respir sau să mă gândesc la ceva. Încerc să mă concentrez şi să dau totul. Nu am un start foarte bun, dar compensez prin viteza de accelerare şi recuperez pe ultima parte”. “Am tras tare în pregătiri pentru că ne-am dorit medalia de aur şi să ne cânte imnul. Am făcut tot ce trebuie pentru a obţine cea mai bună performanţă, iar Andreea a ştiut să se mobilizeze. Timpul nu a fost unul extraordinar, pentru că a plouat torenţial pe tot parcursul concursului, iar vântul a bătut puternic, din faţă”, a adăugat antrenoarea Cristina Manea. Proaspăta campioană europeană de tineret nu are prea mult timp de odihnă, pregătindu-se pentru trei competiţii de anvergură în luna august, Campionatele Naţionale de la Bucureşti, Campionatele Universitare din China şi Campionatele Mondiale de la Daegu. “Mi-am făcut baremul pentru Mondiale la 100 metri, dar voi încerca să-mi asigur prezenţa şi la 200 metri. Este greu să ieşi în faţa la nivelul seniorilor la o întrecere de asemenea anvergură, astfel că mi-am propus să stabilesc un nou record personal. Ca să mă bat pentru finală, ar trebui să alerg sub 11 secunde. În privinţa Jocurilor Olimpice, mi-am îndeplinit deja baremul B, care mă trimite la Londra, dar mai am în faţă un an de muncă şi sper să progresez, astfel încât să bifez şi baremul A”, a explicat Andreea Ogrăzeanu. “Din păcate, nu a reuşit să facă baremul la 200 metri, din cauza unor probleme medicale şi a oboselii. Mai are două şanse, la Bucureşti şi în China, dar nu-i niciun dezastru dacă va lua startul la Mondiale doar la 100 metri. În plus, este deja cooptată în lotul olimpic şi are şanse mari să fie luată la Londra”, a confirmat antrenoarea campioanei.

ANTRENAMENTE ÎN GRECIA. Medaliată cu argint în proba de triplusalt de la Ostrava, Cristina Toma a plecat din Cehia direct la locul ei de antrenament, în Grecia, reluând pregătirea sub comanda tehnicianul bulgar George Pomaski. “Mă aşteptam la o medalie, dar speram să sar mai bine. Vremea nu m-a ajutat deloc, pentru că a plouat şi a fost vânt, dar nici nu am avut noroc, pentru că am avut patru sărituri depăşite, toate peste 14 metri. Încă nu reuşesc să prind pragul, dar sper să reglez acest lucru cât mai repede. Am plecat în Grecia, unde mă voi antrena până la începutul lunii august”, a mărturisit sportiva legitimată la CS Farul. Constănţeanca trage tare pentru a prinde un loc în delegaţia României pentru Mondialele de la Daegu. “Baremul de calificare este 14.10 metri şi voi încerca să-l fac la Naţionale. Ar fi extraordinar să merg la Mondialele de seniori”, a spus Cristina Toma.