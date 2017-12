Oil Terminal este din nou antrepozit fiscal

În 2010, fosta guvernare lua o decizie incredibilă: retragerea autorizaţiei de antrepozit fiscal de depozitare (scutirea plăţii accizei pentru combustibilul depozitat în vederea exportului) pentru societatea constănţeană Oil Terminal (care, culmea, este companie de stat). Aşa se face că, începând cu acel an, rafinăriile pot trimite benzină pentru descărcare şi depozitare în rezervoarele Oil Terminal numai dacă plătesc la bugetul de stat acciza pentru produse petroliere, urmând ca, după efectuarea exportului, să o recupereze potrivit Codului Fiscal. „Având în vedere valoarea mare a accizei şi perioada lungă de recuperare a acesteia, proprietarii nu mai erau interesaţi să depoziteze benzină la noi în scopul exportului”, a explicat directorul Oil Terminal, Viorel Ciutureanu. Aşa se face că pierderea autorizaţiei de antrepozit fiscal de depozitare a însemnat şi pierderea unor clienţi importanţi. Dacă în primele opt luni ale lui 2010 cantitatea de benzină exportată de OMV Petrom şi Petrotel Lukoil a fost de 299 mii tone, deci o medie de 37 mii tone/lună, în perioada septembrie - decembrie 2010 s-au exportat numai 75 mii tone, respectiv 19 mii tone/lună. Veniturile Oil Terminal din depozitare de benzină încasate de la cele două rafinării în primele opt luni ale anului 2010 au fost de 1.782 mii lei (în medie 222.750 de lei lunar). După 1 septembrie 2010 nu s-au mai încasat taxe de depozitare. Din fericire, lucrurile sunt pe cale să se schimbe. Actualul guvern a adoptat măsura legislativă pentru reautorizarea anumitor societăţi ca antrepozit fiscal de depozitare. „Mai trebuie să apară normele la actul normativ, dar noi întocmim deja dosarul pentru reautorizare. De asemenea, am luat legătura cu toţi colaboratorii noştri şi i-am informat despre această nouă facilitate pe care o vom putea oferi. Am avut şi clienţi care ne-au contactat imediat ce au aflat vestea, pentru a relua relaţiile de afaceri pe care le aveam înainte de momentul retragerii autorizaţiei”, a spus directorul Oil Terminal.