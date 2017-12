Oina i-a cucerit pe germani

Prima ediţie a Festivalului Internaţional al Sporturilor Tradiţionale Înrudite cu Oina, desfăşurată la sfîrşitul săptămînii trecute pe stadionul din Techirghiol şi organizată de Federaţia Română de Oină, în colaborare cu Consiliul Judeţean Constanţa şi Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa, a pus bazele unei colaborări între cele patru ţări participante, România, SUA, Germania şi Moldova. Astfel, s-au purtat primele discuţii pentru înfiinţarea Federaţiei Internaţionale a sporturilor tradiţionale cu mingea mică, iar românii au fost invitaţi anul viitor în Germania, pentru o demonstraţie de oină. Mai mult, oaspeţii s-au arătat încîntaţi de ideea organizării acestui festival. “Mi s-a părut o idee fantastică să participăm la un astfel de festival. Oina era o necunoscută pentru noi, dar demonstraţia românilor ne-a familiarizat imediat cu acest sport. Cînd vom reveni acasă, vom încerca să jucăm şi noi oină, un sport pe care îl consider complex. Mi-au plăcut mult aruncările folosite în oină, bazate pe viteză şi atenţie. Organizarea a fost foarte bună şi am fost impresionaţi de căldura sufletească pe care ne-au arătat-o românii pe tot parcursul şederii noastre. În proiectul meu de viitor, voi căuta să obţin o finanţare din partea Uniunii Europene pentru a putea invita delegaţia României anul viitor în Germania”, a spus Manfred Schimmler, conducătorul delegaţiei germane. „De la început voi spune că este o idee foarte bună organizarea unui astfel de festival, mai ales că se pune accent pe faptul de a organiza o competiţie internaţională. Astfel, se sparg anumite bariere, soldaţii americani fiind obişnuiţi să relaţioneze cu comunităţile locale. Cînd am fost invitaţi să asistăm la finala Cupei României la oină, am primit şi provocarea de a juca oină în cadru organizat. Ne-am speriat puţin cînd am văzut jocul românilor, bazat pe multă forţă în aruncări şi viteză. Consider însă că am reprezentat cum se cuvine baseball-ul. Despre organizare pot vorbi doar la superlativ”, a adăugat colonelul Gary R. Russ, reprezentatul SUA. “Sînt tare bucuros că prietenul meu Nicu Dobre a reuşit să organizeze un astfel de festival. L-am susţinut din prima clipă, pentru că noi desfăşurăm de ceva ani un turneu internaţional la Chişinău, acolo unde România a fost mereu prezentă. Condiţiile de organizare au fost excelente şi consider că noi, românii, am demonstrat încă o dată că sîntem extrem de ospitalieri. Sînt convins că oina îşi va dobîndi un statut aparte printre sporturile practicate în lume”, a explicat secretarul general al Federaţiei Naţionale de Oină din Moldova, Iurie Bulgăreanu.