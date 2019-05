Oina, în duel cu cricket-ul şi baseball-ul

În aceste zile, o delegaţie formată din patru persoane din partea Federaţiei de Oină din India, condusă de Narender Kumar, se află în România, pentru un prim contact cu sportul nostru naţional. Nicolae Dobre, președintele Federației Române de Oină, şi Narender Kumar, un jucător profesionist de baseball, component al reprezentativei Indiei, care a descoperit oina pe... youtube, vor ca sportul nostru național să prindă rădăcini şi în ţara unde cricket-ul şi basseball-ul sunt la putere.

Oaspeţii din India au urmărit cu mare atenţie meciurile demonstrative de la Cumpăna, dintre Frontiera Tomis Constanța și Spicu Horia, pentru 6, 8 și 11 jucători. În vârstă de 24 de ani, Narender Kumar a desprins rapid tainele oinei, având o lovitură de baston senzaţională, iar la sfârşitul acestei săptămâni ar putea deveni primul jucător străin din Campionatul Național de oină pentru seniori, urmînd să îmbrace tricoul formaţiei Frontiera Tomis la competiţia care se va desfăşura în localitate Frasin, în judeţul Suceava, sâmbătă şi duminică.

„Este o mare experienţă. Am văzut jocul pe youtube, dar abia acum, după ce am urmărit meciurile şi am şi jucat, mi-am dat seama că jocul este extrem de interesant, multă tactică, lucrurile se petrec rapid. Este un joc de echipă, dar dacă un jucătoar evoluează mai slab, atunci echipa pierde. Sunt diferențe de reguli între baseball și oină, deși se aseamănă. Eu m-am adaptat, dar trebuie să practic acest sport ca să îl simt mai bine. Îmi place foarte mult, mai ales că poate fi practicat la orice vârstă. Când am să mă întorc în India am să le povestesc prietenilor mei această experiență și vom încerca pe viitor să promovăm oina în India” - Narender Kumar.

„Oaspetele nostru încearcă să introducă sportul cu mingea mică şi baston şi în India, acolo unde cricket-ul este în prim plan. Au făcut un efort financiar deosebit pentru a veni în România, iar noi vrem să-i sprijinim pentru a reuşi în ceea ce şi-au propus. Cred că oina are sorţi de izbândă în India” - Nicolae Dobre.

Oaspeţii din India au cunoscut şi ospitalitatea românească, fiind extrem de încântaţi de modul în care au fost primiţi, dorinţa lor fiind ca, în cel mai scurt timp, să fie organizat în India primul meci oficial de oină.