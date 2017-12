Oina, promovată în Țara Soarelui Răsare!

O delegație condusă de președintele Federației Române de Oină, constănțeanul Nicolae Dobre, se află în aceste zile în Japonia, pentru a promova sportul național în îndepărtata Țară a Soarelui Răsare. În cadrul acestui inedit turneu al unei delegații tricolore sunt distribuite materiale promoționale și materiale de joc specifice jocului de oină, iar în primele zile românii au fost în orașele Chiba și Toda.

La Chiba, reprezentanții oinei au fost invitați de conducerea clubului Chiba Lotte Marines, fiind efectuat un tur al complexului sportiv, după care a fost vizionat un meci extrem de important din campionat, disputat într-o atmosferă fantastică. „Datorită eforturilor deosebite făcute de domnul Someya Kumimoto, președintele Asociației Cultural Sportive Româno-Japoneze, am avut ocazia să fim oaspeți de onoare ai unuia dintre cele mai importante cluburi de baseball din Japonia, Chiba Lotte Marines! Echipa, care reprezintă orașul Chiba, cu o populație de peste șase milioane de locuitori, are un palmares bogat, fiind câștigătoare de patru ori a campionatului Japoniei, dispunând de unul dintre cele mai moderne stadioane din țară. Surpriza cea mare a fost când managerul clubului, domnul Nobuhira Hayashi, ne-a onorat cu prezența și am putut discuta aspecte legate de oină și baseball. Domnia sa a precizat că este interesat de proiectul nostru de organizare a unui meci demonstrativ oină - baseball”, a scris, pe contul personal de Facebook, Nicolae Dobre.

După întâlnirea din orașul Chiba, a urmat vizita la Primăria orașului Toda, unde românii au fost întâmpinați de primarul Kunio Jimbo, dar și de un număr impresionant de consilieri, cu toții fiind interesați de oină. „S-au purtat discuții legate de posibilitățile de practicare a acestui sport la nivelul localității, iar o parte dintre oficiali cunosc acest sport și sunt deosebit de încântați de acesta. Toți promit sprijin în promovarea acestuia în oraș, inclusiv pentru înființarea unei echipe”, a notat Nicolae Dobre în jurnalul vizitei din Japonia. În frunte cu Mihai Georgescu, cel mai bun jucător de oină din România, a fost efectuată o demonstrație extrem de reușită la Școala de asistenți medicali din Toda, unde toți copiii au scandat minute în șir „Oina, România, Japonia“!