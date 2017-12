OK MEDICAL deschide o clinică în Constanța cu medici din București

OK Medical, rețeaua de clinici moderne specializată în tratamentele performante și lipsite de durere ale hemoroizilor (proctologie) și ale varicelor (flebologie), precum și în investigații de gastroenterologie și dermatologie, își deschide începând de luni, 23 noiembrie, un centru medical și în Constanța. OK Medical are în prezent centre medicale și doctori de top în București, Galați și Cluj.

Activitatea clinicii din Constanța va fi coordonată de dr. Iuliana Dogaru, medic specialist chirurgie generală, cu supraspecializare în chirurgie deschisă și laparoscopică, dar și specialist în tratarea bolilor hemoroidale și bolilor canalului anal. Doctorul Iuliana Dogaru a făcut parte din echipa OK Medical București încă de la înființare, iar de acum va fi “detașată” în Constanța, unde va coordona filiala ce urmează să fie deschisă săptămâna viitoare.

“Prin proiectul clinicilor OK Medical ne-am dorit să le punem românilor la dispoziție ceva ce merită, dar nu au avut niciodată în sistemul sanitar românesc - servicii medicale de cea mai bună calitate, asigurate de medici din București cu o mare experiență, în cabinete ultradotate cu aparatură de ultimă generație. Clinicile OK Medical au fost extrem de bine primite în București, la Cluj și în Galați, un motiv în plus să ne dorim să asigurăm același tip de servicii și în alte orașe ale țării”, declară medicul Iuliana Dogaru, coordonatoarea OK Medical Constanța.

După modelul de succes din celelalte 3 centre OK Medical, cel din Constanța va avea experți în proctologie, flebologie, chirurgie, dermatologie, gastroenterologie - și, în plus, ecografie, diabet și oncologie. Două investigații foarte căutate în rețeaua OK Medical - testul rapid de respirație pentru depistarea Helicobacter Pylori și diagnosticarea cu videocapsula - vor fi disponibile și în Constanța.

“Testul rapid de respirație pentru depistarea bacteriei Helicobacter Pylori, aprobat în România de Ministerul Sănătății, este foarte căutat pentru că este singura analiză cu o rată de precizie de 98% care se face printr-o simplă suflare, nu prin recoltare de sânge sau prin probe din materiile fecale. Iar capsula endoscopică este una dintre reușitele actuale ale medicinei care explorează tubul digestiv extrem de ușor, fără durere, folosind o cameră video, o sursă de lumină, o antenă care transmite datele și o baterie, toate într-o capsulă care se înghite și care reușește să ne transmită informații prețioase despre starea aparatului digestiv”, explică dr. Dogaru.

De asemenea, clinica OK Medical este recunoscută pentru tratamentele performante în cazul unui diagnostic de hemoroizi - ligatura cu benzi elastice și fototermocoagularea pot fi făcute fără contraindicații, fără dureri și fără să fie necesară anestezia. Și de varice puteți scăpa ușor și simplu la OK Medical - prin scleroterapia sub ghidaj ecografic, terapie care va duce la “uscarea” venelor bolnave și la eliminarea problemei.

“Miile de pacienți mulțumiți ne-au arătat deja că OK Medical este un centru medical de încredere pentru români. Din 23 noiembrie, îi așteptăm și pe constănțeni să se convingă că există servicii medicale așa cum și-au dorit dintotdeauna, așa cum merită!”, spune medicul Iuliana Dogaru.

OK Medical Constanța își va deschide porțile luni, 23 noiembrie, pe bulevardul Mamaia nr. 13. Pentru programări sau răspunsuri la eventuale întrebări, vă rugăm să sunați la numărul 0241 511 777.