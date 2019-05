Olandezii nu au loc de Portul Constanţa! De-aia nu intrăm în Schengen

22:42:00 / 21 Mai 2019

pe bune?

Portul Rotterdam e gata sa calcheze...in fata cui?????. Pai baietas, cand in acest port muribund numit Constanta, sunt la operare 20 de nave intr-o zi, din care jumatate stau fara operatiuni comerciale, despre ce concurenta vorbim? Cand dotarile din portul Cta sunt la nivelul anilor 70 (remorchere de 4000 CP pe hartie care mor dupa o acostare, nave depol din anii 50 care nu trec de Faru vechi ca le ia curentul, cai ferate in paragina, nave de salvare doar pe hartie ca daca apare o problema nu ies, legislatie fanariota APMC, etc. Suntem la ani lumina de vestul EU dar suntem patrioti.. Nu au de ce sa vina sa faca afaceri serioase aici pentru ca statul este condus de prosti gramada si olandezii (ca si altii) se multumesc doar sa fure (vezi afacerea VAN OORD srl). Cum sa te primeasca in Schengen cu politisti corupti (care fac trafic de tigari in Maramures, acopera traficul de persoane si prostitutie la Tandarei bara-bara cu mafia tiganeasca, il fac scapat pe Mazare sau Ghita,Bica & co, vamesi corupti care ii invata pe chinezi cum sa eludeze taxele vamale etc, autoritati pline de spagari ordinari)??? Ce sa cauti in Schengen si de ce?