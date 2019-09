Olandezii nu s-au deranjat să anunțe prezenţa pedofilului pe teritoriul României

14:39:59 / 24 Septembrie 2019

Asa este !

Olandezii sunt vinovatii principali si singurii in aceasta situatie . Politia Romana , procurorii de la noi , toti cei responsabili din teritoriu : politisti , procurori , jandarmi si alti papagali platiti cu salarii astronomice , din bani publici , nu au nicio treaba cu fetita ucisa ... Drept urmare , nu se va schimba nimic din functionarea institutiilor si angajatilor statului de drept in domeniu ! Unde au adus tara si poporul PSD-ALDE - Dragnea - Tariceanu - Dancila - Nicolicea - Vosganian - Norica - Plumb - Ciordache - Zoana - Vanghelie - Cozma - Grapini - Nastase - Zamfir - Melescanu - Buzatu si familia ciudata si toate neamurile ciumate PSD-ALDE - in ce fundatura au adus eficienta institutiilor de forta ... Vai de mama lor de ciumpalaci !