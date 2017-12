Olandezul Duncan Zuur a făcut show la Mamaia

Unul dintre liderii circuitului mondial de wakeboarding profesionist, olandezul Duncan Zuur, şi-a început demonstraţiile de wakeboarding ieri după-amiază, pe lacul Siutghiol din staţiunea Mamaia, pe terasa Clubului Kmy’s. Show-ul realizat de Duncan a fost aplaudat de întreaga asistenţă, care a privit de pe mal demonstraţia de profesionalism a renumitului sportiv. Acrobaţii pe apă, viteză şi multă adrenalină au fost „ingredientele” show-ului oferit de Duncan Zuur. Sportivul a venit în România împreună cu soţia şi cu fiica sa, care sînt alături de el în permanenţă, soţia sa conducînd barca în timp ce Duncan realizează show-ul. „Cînd eşti pe apă şi practici wakeboarding poţi face orice fel de acrobaţii. Wakeboarding-ul este similar cu snow-boarding-ul, doar că se desfăşoară pe apă”, a precizat Duncan Zuur.

Spectacolul renumitului sportiv a fost deschis de Luke Petters şi Leon Rotaru, doi împătimiţi ai adrenalinei şi sporturilor extreme. De departe, show-ul olandezului a fost unul dintre cele mai atractive evenimente ale sezonului, spectacol pe care nu l-a ratat nici Romică Ţociu şi fiul său, Cătălin, în vîrstă de 13 ani. „Am venit aici pentru că este o locaţie foarte frumoasă, iar fiul meu, Cătălin, practică sporturi extreme, este un tip care nu are nicio legătură cu mine, el face lucruri pe care eu le-am văzut la televizor sau de departe. În plus, am auzit că cel care face show este un campion, iar mie îmi plac campionii”, a declarat Romică Ţociu.

Pe lîngă reprezentaţiile spectaculoase, Duncan a oferit şi lecţii de wakeboarding celor care şi-au făcut curaj şi au intrat în apă alături de el. Duncan va evolua la malul mării şi astăzi, în aceeaşi locaţie, între orele 15.00 şi 17.00, dar şi mîine, în acelaşi interval orar.

Wakeboarding-ul este un sport de apă spectaculos, în care sportivul, fixat de o placă similară celei de snowboarding, se foloseşte pentru diverse figuri acrobatice de forţa de tracţiune a unei şalupe speciale, precum şi de energia valurilor de siaj create de mişcarea ambarcaţiunii în apă.