Old-Boys 2017 Năvodari şi Telegraf au pornit cu dreptul la Trofeul „Telegraf”

Primele două meciuri disputate sâmbătă seară, în Sala Sporturilor, în cadrul ediţiei a 28-a a Trofeului „Telegraf” la fotbal în sală, turneu rezervat veteranilor, s-au încheiat cu următoarele rezultate: Tomis-Millenium - AS FCS Old-Boys 2017 Năvodari 1-4 (1-3) şi Telegraf - Socep Constanţa 4-3 (2-0). După ce lovitura de start a turneului a fost dată de fostul mare atlet Ilie Floroiu, onoarea de a deschide competiţia din acest an au avut-o formaţiile Tomis-Millenium - AS FCS Old-Boys 2017 Năvodari. A fost un meci în care echipa din Năvodari a deschis scorul, prin Cătălin Ailiesei, iar Tomis-Millenium a restabilit rapid egalitatea, prin Marian Murgoci. Au urmat reuşitele lui Emil Gîlcă şi Nicolae Tudorici, astfel că FCS Old-Boys 2017 a condus la pauză cu două goluri, iar în repriza a doua a punctat încă o dată Nicolae Tudorici, care a stabilit rezultat final, 4-1 în favoarea formaţiei din Năvodari.

A urmat duelul dintre Telegraf - Socep, câştigat de Telegraf, cu scorul de 4-3. După 2-0 la pauză pentru Telegraf, goluri înscrise de Vasile Vicol şi portarul Adrian Lungu, dintr-un 7 metri obţinut de Anton Boarţă, Socep a egalat în urma reuşitelor spectaculoase ale lui Aspi Cean şi Omer Ervin. Telegraf nu a cedat şi după mai multe ratări uriaşe s-a desprins, din nou, la două goluri, în urma golurilor marcate de Ionuţ Caracostea, aflat la debutul la Trofeul „Telegraf”, şi Silviu Petre. Socep a mai înscris prin Omer Ervin, dar a fost prea târziu şi Telegraf s-a impus cu 4-3.

Următoarele meciuri se vor disputa duminică, 27 ianuarie, în Sala Sporturilor, de la ora 14.30.

Turneul este organizat de Clubul Sportiv CFR Constanța (președinte Ionuț Dabija), în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal Constanța, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța și cotidianul „Telegraf”.

