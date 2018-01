Old-Boys Năvodari, la un pas de prima surpriză la actuala ediţie a Trofeului „Telegraf”

23:39:16 / 20 Ianuarie 2018

Fotbalisti adevarTi

Cata vreme Farul juca in A erau multi fotbalisti buni si la turneu. Acum toti frustratii care nu au jucat mai sus de divizia C ar vrea sa joace intre ei fara fotbalisti de valoare adusi si din alte judete.Gigel Coman,Marinica Stanciu Gabi Dobre,Majaru sau Belodedici aduceau spectacolul si valoarea.Oare ne ar deranja sa joace Zidane Raul Mijatovici sau Baggio numai ptk nu sunt Constanteni? Ca vad ca romanii care au jucat contra lor nu au voie la turneu din cauza frustratilor care nu au jucat nici maca in C unii din ei.