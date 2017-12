Ole Einar Bjoerndalen a intrat în istoria JO de iarnă

09:42:00 / 20 Februarie 2014

mari sportivi

ole la biathlon si kasai la sarituri cu schi-urile ambii peste 40 de ani si la ce nivel participa in aceste doua sporturi despre care la stirile sportive la tv si in ziare este alocat un spatiu infim sau chiar unii cred ca nu au auzit ca exista asa ceva. Treziti-va ! in lumea asta nu exista doar fotbal unde sunt 12 pe teren si alearga care are chef. La 40 de ani sa alergi 3-4 km pe schi-uri si sa nimeresti o tinta de cativa cm trebuie sa fii un mare sportiv.