După două căsnicii ratate, Olga Kurilenko şi-a pierdut speranţa în iubire. Superba ucraineancă spune că şi-a trăit viaţa şi că, pentru viitor, vrea să se focuseze concentreze asupra carierei. ”Am fost măritată de două ori şi am făcut-o devreme. Ştiu cu ce se mănâncă. Nu mă mai simt pregătită să fac acest pas şi nu cred că voi mai fi vreodată. Îmi place că sunt înconjurată de persoane dragi, prieteni, rude şi nu am nevoie să mă implic într-o relaţie. Cred că voi fi singură toată viaţa şi probabil voi muri aşa. Nu-mi doresc o familie care să-mi împiedice evoluţia profesională”, a declarat Olga Kurilenko. Frumoasa Bond Girl a îmbrăcat pentru prima dată rochia de mireasă în 2000, pe când avea doar 20 de primăveri. După doar patru ani, a divorţat de fotograful Cedric van Mol şi s-a măritat din nou, în 2006, cu afaceristul Damian Gabrielle, de care avea să se despartă 15 luni mai târziu.

În spatele fiecărei vedete se ascunde o poveste. Olga Kurilenko nu a avut o viaţă chiar fericită. A fost crescută în sărăcia şi sub opresiunea Uniunii Sovietice. A trăit într-un apartament înghesuit, de patru camere, împărţit cu şase adulţi şi mai mulţi copii. Mama ei, Marina, profesoară, a divorţat de tatăl Olgăi, Konstantin, la puţin timp după naşterea viitoarei actriţe. Vedeta nu şi-a întâlnit tatăl până la vârsta de 13 ani. Atunci, nimeni din oraşul ucrainian Berdiansk nu s-ar fi gândit că locuiesc alături de un viitor star. Nici măcar familia ei nu şi-ar fi închipuit asta. Guvernul comunist a interzis filmele occidentale, iar familia Olgăi era oricum mult prea săracă, aşa că producţiile cinematografice nu făceau parte de pe lista de priorităţi. ”Poate chiar faptul că a trebuit să lupt şi să supravieţuiesc în Ucraina a însemnat succesul meu de astăzi. Nu pot sta cu mâinile încrucişate. Încă mai am instinctul de supravieţuire. Este grozav acum că pot să am grijă de familia mea, de mama”, a declarat vedeta.

Primii paşi spre celebritate, ucraineanca i-a făcut la vârsta de 13 ani. Era în vacanţă la Moscova, cu mama ei, Marina Aliabuşeva, când a fost zărită de o impresară de modele, urcând în metrou. Mama vedetei, în vârstă de 50 de ani, şi-a amintit: ”Am fost foarte surprinsă şi am tot întrebat-o pe femeie dacă are alte intenţii. Era uimitor cum o străină poate căuta modele astfel. Ne-a spus că Olga este prea tânără, dar că ne va contacta în viitor”. La 17 ani, Olga era deja pregătită să plece la Paris şi să îşi înceapă cariera. A învăţat limba franceză în doar şase luni şi în curând a ajuns pe coperta unor reviste celebre, ca “Elle” sau “Vogue” şi a devenit imaginea companiei de lenjerie intimă Lejaby. Olga Kurilenko a obţinut paşaportul francez care îi permitea să călătorească şi să lucreze fără viză.