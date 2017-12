Olga Kurylenko, imaginea calendarului unui brand italian de băuturi

Cea mai recentă Bond Girl a fost aleasă imaginea Calendarului Campari 2010, ale cărui protagoniste au fost, anterior, Jessica Alba, Eva Mendes sau Salma Hayek. Actriţa apare în 16 cadre, alături de sticla Campari şi cocktail-urile răcoritoare preparate pe baza binecunoscutei băuturi. Pozele pentru calendar au fost realizate de tînărul fotograf de succes Simone Nervi. A 11-a ediţie a Calendarului Campari evidenţiază elemente sofisticate, surprinzînd cele mai uluitoare locuri din Milano, momente şi ritualuri ale frumosului oraş. Imaginile din spatele scenelor denotă pasiunea, umorul şi dedicarea de care protagoniştii au dat dovadă în realizarea fotografiilor pentru calendarul ce va fi lansat în luna octombrie a acestui an. Olga Kurylenko, actriţa de origine ucraineană în vîrstă de 29 de ani, a devenit renumită în lumea cinematografiei după rolul fetei Bond din filmul ”Quantum of Solace / Partea lui de consolare”, în care a jucat alături de Daniel Craig. Va mai aparea în producţia franceză ”Kirot”, dar şi în ”Centurion”, un film regizat de Neil Marshall, unde îi va avea drept parteneri de platou pe Dominic West şi Michael Fassbender. În plus, Olga Kurylenko va începe, în scurt timp, filmările pentru pelicula ”There Be Dragons”, în regia lui Roland Joffe.