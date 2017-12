Olguța Vasilescu se va război în instanță pentru acuzația de plagiat

08:05:18 / 24 Decembrie 2014

"Comisia de Etică s-a autosesizat"

In America daca nu ai doctoratul ca forma de studii te consideri cu studii superioare neterminate. Asa ca asta de la punctul 1 care maninca cacat nostalgic dupa "Dottore", sa puna mina sa mai invete. In alta ordine de idei nu este treaba comisiei de etica sa se "autosesizeze", adica si astia fac pe DNA? pe principiul asta o sa fim cercetati de comisia de etica de ce am chiulit in liceu la o ora de muzica.