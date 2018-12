Olguţa Vasilescu, propusă la Ministerul Dezvoltării, iar Mircea Drăghici, la Transporturi

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, la finalul şedinţei CEx al PSD de miercuri, că o va propune pe Lia Olguţa Vasilescu la Ministerul Dezvoltării şi pe Mircea Drăghici la Ministerul Transporturilor.

"Acestea sunt cele două nominalizări pe care le vom face imediat în perioada următoare către preşedintele României", a afirmat Viorica Dăncilă.

Întrebată cum îşi explică faptul că Olguţa Vasilescu are competenţe pentru trei ministere, al Muncii, al Transporturilor şi acum al Dezvoltării, premierul a răspuns: "Am observat faptul că nu contează ce cred eu şi ce competenţe cred eu că are o anumită persoană pentru a fi ministru. Da, consider că Olguţa Vasilescu e calificată să ocupe mai multe portofolii, bineînţeles nu în acelaşi timp".

Aceasta a adăugat că a trimis deja la Cotroceni deciziile de revocare ale ministrului Transporturilor Lucian Şova şi a ministrului Dezvoltării Paul Stănescu

"Am trimis deja deciziile de revocare pentru cei doi miniştri. Bineînţeles că acum trimit numirea. Nu mai trimit o dată ceea ce am trimis. Eu sper ca ceea ce a decis premierul României să fie luat în calcul. În cazul în care refuză o să acţionăm constituţional. Eu sper ca domnul preşedinte să facă aceste numiri. Să nu uităm că am intrat în linie dreaptă pentru preluarea Preşedinţiei Consiliului UE. Astăzi am avut o primă întâlnire cu Consiliului Preşedintilor. Eu cred că în acest moment nu ne putem juca cu deciziile pe care le luăm. Eu sper să luăm în calcu toţi aceste lucruri şi preşedintele să facă aceste nominalizări, având în vedere faptul că toţi de la Guvern de la cu Colegiul Comisarilor", a spus Dăncilă.

Chestionată de ce nu îşi dau cei doi demisia, Viorica Dăncilă a replicat: "Cred că la această întrebare nu vă pot răspunde eu. Întrebaţi-i pe cei doi miniştri".

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, marţi, că nu va semna decretele de numire în funcţia de ministru al Transporturilor pentru Lia Olguţa Vasilescu şi pentru Ilan Laufer,propus de PSD pentru portofoliul Dezvoltării Regionale.