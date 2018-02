Olimpia Apă Canal a produs surpriza la Trofeul „Telegraf”

07:43:36 / 11 Februarie 2018

SUPORTER

Ceeace ai scris in mesajul tau este degradant!Ar trebui sa-ti dea de gandit ca poti emite atata ura. In plus gresesti grav in ceeace priveste romanii de origine de machidoni. Cei de azi,ajunsi financiar bine sau foarte bine,sunt urmasii celor care au muncit zi si noapte pana la epuizare,fugariti de peste tot pana au ajuns sa se stabileasca in nordul Dobrogei. Ca sa nu mai spun ca au fost printre cei mai darzi luptatori anticomunism. Normal ca printre ei sunt uscaturi,dar nu trebuie sa generalizam. Cat despre acest mult hulit Guliu in aceste saptamani,fara nici o realizare sau cariera sportiva,ar fi bine sa-l lasati in pace si veti vedea ca va avea,alaturi de coechipierii lui,un gust amar daca va castiga trofeul fara sa joace mai mult de un meci! Sugerez celor care administreaza ziarul sa selecteze sa le elimine pe cele vulgare,de prost gust sau rasiale. Inchei cu o intrebare pentru dl Lungu: cat este chiria pe una ora la Sala Sporturilor?