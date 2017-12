Olimpia Cluj-Napoca va întâlni adversari puternici în grupele Ligii Campionilor

Campiona României la fotbal feminin, Olimpia Cluj-Napoca, și-a aflat,vineri, 24 iunie, adversarele din grupele Ligii Campionilor, în urma tragerii la sorţi care a avut loc la Nyon, iar fetele antrenorului Mirel Albon vor avea parte de adversari foarte puternici.

Tagerea la sorți a avut loc la Nyon, iar echipa antrenată de Mirel Albon va avea ca adversare Medyk Konin (Polonia), care va fi și gazda grupei, Pärnu (Estonia), Breznica Pljevija (Muntenegru).

Antrenorul echipei Olimpia Cluj-Napoca, Mirel Albon, a declarat, imediat după tragerea la sorți, că nu și-ar fi dorit să întâlnească Medyk Konin în această fază a competiţiei, dar că vor face tot ce se poate ca să câștige.

„Este una dintre locațiile unde nu ne doream să jucăm. Medyk Konin este o echipă puternică, are o școală de fotbal feminin foarte bine pusă la punct și multe jucătoare crescute în filozofia proprie. Are o omogenitate foarte bună. Am jucat de mai multe ori meciuri amicale împotriva lor şi am pierdut de fiecare dată, însă consider că este momentul să încercăm și noi să le învingem și să mergem mai departe de pe primul loc. Cu Pärnu ne-am întâlnit și anul treccut și am câștigat. Şi cu campioana Muntenegrului am câştigat. Nu cred că cele două echipe pot emite pretenții la câștigarea grupei însă pot încurca pe oricine." a declarat tehnicianul Mirel Albon.

Președintele executiv al clubului Olimpia Cluj-Napoca, Alin Cioban, a afirmat că deși este o grupă dificilă, calificarea se va juca în chiar ultima partidă, cea dintre campioana României și gazda grupei, Medyk Konin.

„Este o grupă dificilă și am căzut cu cel mai puternic adversar pe car îl puteam avea. Calificarea se joacă între Olimpia și Medyk Konin. Abia așteptăm să jucăm”, a afirmat Alin Cioban.

Grupele Ligii Campionilor, la feminin:

Grupa 1: Apollon (Cipru), PAOK (Grecia), KÍ Klaksvík (Feroe), Hajvalia (Kosovo)

Grupa 2: Standard Liège (Belgia), Osijek (Croaţia), Minsk (Belarus), Dragon 2014 (Macedonia)

Grupa 3: ŽFK Spartak (Serbia) , NSA Sofia (Bulgaria), Breidablik (Islanda), Cardiff Met

(Ţara Galilor)

Grupa 4: Olimpia Cluj (România), Medyk Konin (Polonia), Pärnu (Estonia), Breznica

Pljevija (Muntenegru)

Grupa 5: FC Zürich (Elveţia), Pomurje (Slovenia), Slovak Bratislava (Slovacia), KS

Vllaznia (Albania)

Grupa 6: SFK 2000 Sarajevo (Bosnia), WFC Kharkiv (Ucraina), Ramat HaSharon (Israel),

Rīgas FS (Letonia)

Grupa 7: BIIK-Kazygurt (Kazahstan), Gintra Universitetas (Lituania), Wexford Youths

(Irlanda), Criuleni (Moldova)

Grupa 8: PK-35 Vantaa (Finlanda), Avaldsnes (Norvegia), CF Benfica (Portugalia), Newry City

(Irlanda de Nord)

Grupa 9: FC Twente (Olanda), Konak Belediyespor (Turcia), Ferencváros (Ungaria),

Hibernians (Malta)

Calendarul competiției:

Grupe: 23-28 august 2016

Șaisprezecimi: 5-6 și 12-13 octombrie 2016

Optimi de finală: 9-10 și 16-17 noiembrie 2016

Sferturi de finală: 22-23 și 29-30 martie 2017

Semifinale: 22-23 și 29-30 aprilie 2017

Finala (Cardiff): 1 iunie 2017