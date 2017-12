Olimpiada de Londra, tot mai spectaculoasă

Top modelele britanice Naomi Campbell, Kate Moss şi Lily Cole vor defila pe un podium de modă special amenajat, în cadrul ceremoniei oficiale de închidere a Jocurilor Olimpice de la Londra 2012. Cele trei supermodele, alături de fiica rockerului Mick Jagger, Georgia May şi de fotomodelul Stella Tennant, vor defila pe 12 august, în Olympic Park din Londra. Potrivit unor informaţii deocamdată neconfirmate, actorul de comedie Russell Brand va participa şi el la această ceremonie, unde va interpreta un cover după piesa ”Pretty Vacant” a trupei Sex Pistols şi un altul după ”I Am the Walrus” a trupei The Beatles. Trupa The Who va închide show-ul iar pe scena evenimentului vor urca alţi artişti cunoscuţi, precum Jesse J., Madness, The Pet Shop Boys, Annie Lennox şi Take That.