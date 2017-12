Olimpiada judeţeană de Educaţie pentru Sănătate, la a doua ediţie

La finele săptămînii trecute, la Şcoala „Gheorghe Ţiţeica” a avut loc ediţia a II-a a Olimpiadei Judeţene de Educaţie pentru Sănătate (OJES), manifestare organizată de Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ). Constanţa este singurul judeţ din România care organizează o astfel de olimpiadă, ideea aparţinînd Biroului de Programe de Promovare a Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate (BPPSEPS) din cadrul DSPJ Constanţa. Premierea cîştigătorilor are loc astăzi, Ziua Mondială a Sănătăţii, în sediul DSPJ, pe strada Aleea Lăcrămioarei nr. 1. ‚,BPPSEPS din cadrul DSPJ mulţumeşte ISJ, cadrelor didactice, şcolii gazdă “Gh. Ţiţeica” pentru deschidere, colaborare şi efortul depus’’ , a declarat dr. Loti Popescu, şeful BPPSEPS, totodată şi master european promovarea sănătăţii şi educaţiei pentru sănătate. La clasele a V-a şi a VI-a, Cîştigătorii sînt: Premiul I - Bianca Andreea Ionescu, clasa a VI-a, Şcoala “Mihail Koiciu”, profesor coordonator Aripe Molagean; Premiul al II-lea - Magdalena Manea, clasa a VI-a, Şcoala “Mihail Koiciu”, profesor coordonator Aripe Molagean; Premiul al III-lea - Florin Gobeajă, clasa a VI-a, Şcoala Pecineaga, profesor coordonator Lolitta Bănuţescu. S-au acordat şi menţiuni la ambele segmente. La clasele a VII-a şi a VIII-a, cîştigătorii sînt: Premiul I - Ioana Andrada Minca, clasa a VIII-a, Şcoala “Ion Jalea”, profesor coordonator Niculina Stoian; Premiul al II-lea - Valentin Enache, clasa a VIII-a, Şcoala “Nicolae Tonitza”, profesor coordonator Mihaela Bucureşteanu; Premiul al III-lea - Diana Andreea Drăghici, clasa a VIII-a, Şcoala “Nicolae Tonitza”, profesor coordonator Mihaela Bucureşteanu.