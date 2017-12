Olimpic mircist, admis la Princeton

Rezultatele excepţionale obţinute de elevii constănţeni în cadrul competiţiilor naţionale şi internaţionale dovedesc că, în ciuda unui sistem educaţional stufos, performanţele sunt posibile. Printre cei care au reuşit acest lucru se numără şi Mihai Roman. Tânărul a absolvit în acest an Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) Constanţa. Pe parcursul celor patru ani de liceu a obţinut rezultate remarcabile la competiţiile naţionale şi internaţionale. Şirul participărilor la olimpiade a început în clasa a V-a. „Am concurat în cadrul Olimpiadei de Informatică, însă nu am reuşit să obţin un rezultat bun. Din acest motiv, am renunţat la olimpiadele la această materie”, povesteşte Mihai. În clasa a VI-a şi-a mai încercat o dată îndemânarea, de această dată la Olimpiada de Fizică. „Mi-a plăcut. Nu m-am pregătit foarte mult, dar m-am calificat la faza judeţeană în acel an. În vacanţa de vară dintre clasa a VI-a şi a VII-a am început pregătirea riguroasă la fizică, în vederea participării la olimpiada din anul şcolar următor”, îşi aminteşte Mihai. Sacrificarea vacanţei de vară în favoarea exerciţiilor la fizică a fost răsplătită în anul şcolar următor, când Mihai s-a calificat pentru faza naţională a Olimpiadei de Fizică, de unde s-a întors cu menţiune. În clasa a VIII-a, adolescentul (pe atunci) a perseverat, obţinând premiul II la Olimpiada Naţională de Fizică. Performanţa s-a repetat şi în anul următor, în primul an de liceu. În clasele a X-a şi a XI-a, Mihai a ajuns din nou la faza naţională a Olimpiadei de Fizică, de unde s-a întors cu premiul III.

• CALIFICARE LA NASA • În ultimul an de liceu, pentru Mihai prioritar a fost examenul de bacalaureat. “Deşi m-am calificat din nou la faza naţională a Olimpiadei de Fizică, nu am mai obţinut niciun premiu”, spune, un pic dezamăgit, tânărul. Pe lângă olimpiadele de fizică, el a mai participat şi la competiţiile organizate de NASA. În clasa a XI-a, împreună cu echipa CNMB (coordonată de profesorul de fizică Ion Băraru, din cadrul CNMB), a câştigat Marele Premiu la competiţia NASA organizată de Centrul din Houston al agenţiei. În clasa a XII-a, Mihai, alături de colegii săi, a participat şi la competiţia NASA organizată de Centrul Ames, unde au obţinut menţiune şi s-a calificat şi la finala NASA Houston, care urmează să aibă loc la sfârşitul acestei luni la Houston, SUA. Pe lângă examenul de bacalaureat, Mihai a susţinut şi testarea SAT (Scholar Aptitude Test - echivalentul american al bacalaureatului), care îi permite să studieze în orice universitate din SUA. La această testare a obţinut 2.200 de puncte din totalul de 2.400 posibile. De altfel, Mihai a fost deja admis la Universitatea Princeton din SUA. „Nu ştiu încă ce specializare îmi voi alege. Am timp până la sfârşitul anului II (atunci ni se cere să ne alegem o specializare) să descopăr ce mă atrage mai mult şi ce anume vreau să fac în viitor”, spune Mihai.