Olimpică mircistă, pasionată de modă

În ciuda crizei şi problemelor care au tulburat România în ultimul timp, sistemul de învăţământ românesc mai produce, încă, olimpici. Unul dintre aceştia este şi Alma Ali, din clasa a XII-a B (profil matematică-informatică bilingv germană) din cadrul Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) Constanţa. Începând din clasa a IX-a, Alma a participat la Olimpiada de Limba Germană. „Mi-a plăcut foarte mult limba germană, de când am început să o studiez, în clasa a V-a. De altfel, îmi plac foarte mult limbile străine. Pe lângă limbile germană şi engleză pe care le studiez la şcoală, am mai învăţat, în particular, şi limba franceză”, povesteşte Alma. Prima participare la Olimpiada de Limba Germană, nu i-a adus tinerei rezultatele sperate, ea ajungând doar până la faza judeţeană. Acest lucru nu a oprit-o. Cu forţe proaspete, în anul următor, în clasa a X-a, s-a înscris din nou la competiţie. De această dată, Alma a reuşit să treacă de faza judeţeană, calificându-se la Olimpiada Naţională de Limba Germană. Nu s-a oprit aici. A continuat să se pregătească, obţinând locul I la respectiva competiţie. „Nu mă pregătesc foarte mult. Învăţ cam o oră pe zi. Studiez mai intens în apropierea olimpiadelor, când timpul alocat pregătirii creşte”, a declarat Alma.

FACULTATE ÎN ANGLIA SAU GERMANIA. Fiind la profilul matematică-informatică bilingv germană, în cadrul programei şcolare, tânăra beneficiază de şase ore de limba germană pe săptămână, plus încă o oră opţională. Alma Ali se pregăteşte cu profesorul Daniela Ignat, cadru didactic al CNMB. După performanţa reuşită în clasa a X-a, eleva mircistă s-a înscris şi anul şcolar următor la Olimpiada Judeţeană de Limba Germană. Din nou, a reuşit să se califice pentru faza naţională. „În clasa a XI-a am luat locul doi la Olimpiada Naţională de Limba Germană. Sunt mulţumită de rezultatele obţinute la această competiţie”, susţine Alma. Tânăra nu intenţionează, însă, să se oprească aici. Va participa şi în clasa a XII-a la faza judeţeană a competiţiei şi, dacă se va califica, va merge la faza naţională, unde speră să-şi egaleze performanţele din anii trecuţi, cel puţin. Pentru că este în ultimul an de liceu, Alma s-a gândit deja ce va face mai departe. „Voi merge la o facultate de medicină sau farmacie în Anglia sau în Germania. Mi-ar fi plăcut să lucrez ca jurnalist la o revistă de modă, pentru că îmi place foarte mult acest domeniu. Din păcate, în Românai nu prea sunt asemenea reviste, aşa că nu voi putea face acest lucru”, a declarat tânăra. Până atunci, Alma va profita de timpul liber rămas pentru a se relaxa, mergând cu prietenii la film sau conversând cu aceştia pe internet.