Olimpici eco

Olimpicii deşeurilor - elevi constănţeni - s-au reunit, ieri, la Pavilionul Expoziţional din Constanţa pentru a-şi ridica mult râvnitele premii. Cei 5.134 de elevi, din 29 de şcoli implicate în concursul judeţean „Olimpiada deşeurilor”, au strâns, într-o lună de concurs, un total de 49 de tone de deşeuri reciclabile. Competiţia, organizată de Gremlin Computer, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean, Agenţiei pentru Protecţia Mediului, Comisariatului Judeţean al Gărzii de Mediu şi al Primăriei Municipiului Constanţa, s-a încheiat, iar câştigătorii celor cinci secţiuni şi cei ai marelui trofeu au fost premiaţi. Concursul a presupus colectarea a peste 70 de kilograme de deşeuri de către fiecare clasă participantă, pentru a putea intra în cursa pentru premiile puse în joc. În cadrul campaniei, elevii au avut de colectat o cantitate cât mai mare de deşeuri reciclabile de hârtie şi carton, PET, doze, baterii, acumulatori şi echipamente electrice şi electronice. Toţi câştigătorii au primit câte un set de mingi şi tricouri din partea organizatorilor, precum şi premiul aferent fiecărei secţiuni, iar profesorii coordonatori ai claselor au fost premiaţi cu câte un telefon mobil. Detalii privind clasele câştigătoare, precum şi premiile acordate găsiţi pe site-ul cotidianului - www.telegrafonline.ro.

Secţiunile de participare au fost: „Hârtiuţa Drăguţa”, „PETa Circumspecta”, „DOZAta Coafata”, „Calculatoraşul cel voinic” şi „BATi cel viteaz”.

Marele premiu - „Trofeul Olimpiada Deşeurilor 2013” -, care implică o excursie la Ceraşu, în judeţul Prahova, a fost oferit pentru clasa care a adunat cea mai mare cantitate totală de deşeuri. Cei care şi-au adjudecat trofeul „Hârtiuţa Drăguţa” au fost elevii şi coordonatorii clasei a VII-a A de la Şcoala Gimnazială nr. 1 din Tuzla. Ei au strâns 2.707 kilograme de deşeuri de hârtie şi vor merge în vizită la fabrica de hârtie Comceh din Călăraşi. Premiul „BATi cel viteaz” - pentru colectarea celei mai mari cantităţi de deşeuri de baterii - a ajuns la Şcoala nr. 30 „Gheorghe Ţiţeica”, unde clasa a II-a B a adunat 45 de kilograme de baterii uzate. Copiii, împreună cu profesorii coordonatori, vor merge să viziteze Muzeul de Ştiinţele Naturii „Delta Dunării” din Tulcea. Cei mai mulţi câştigători au venit însă din comuna Săcele. Elevii şcolii „Adrian Ghencea” s-au mobilizat şi au lăsat în urma lor un sat curat, mânaţi de dorinţa de a câştiga premiile puse în joc. Trofeul „PETa Circumspecta” a fost adjudecat de clasa a VII-a a şcolii din Săcele, care a strâns 322 de kilograme de deşeuri de PET. Elevii vor merge, însoţiţi de profesorii implicaţi, într-o vizită la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii din Constanţa. „DOZAta Coafata” a fost trofeul pus în joc pentru cea mai mare cantitate de doze adunată - 52 de kilograme de deşeu, recoltate de cei din clasa a III-a de la şcoala „A. Ghencea”, care vor merge să vadă întocmai cum se produc dozele de alumniu la fabrica de doze Can Pack. „Calculatoraşul cel voinic” şi premiul ce constă într-un videoproiector pentru clasă au ajuns la clasa a V-a A a şcolii din comuna Săcele, pentru care copiii au strâns o cantitate-record de 1.593 de kilogame de deşeuri, constând în echipamente electrice şi electronice. Marele premiu, „Trofeul Olimpiada Deşeurilor 2013”, a ajuns, pentru al doilea an consecutiv, la clasa a III-a B de la Şcoala nr. 36 „Dimitrie Ştiubei”, care a strâns, în total, 4.282 de kilograme de deşeuri reciclabile. Ei vor merge într-o tabără la Pensiunea Ceraşu, din localitatea cu acelaşi nume din Prahova. „Marea surpriză a ediţiei din acest an este reprezentată de faptul că, prin competiţia frumoasă ce s-a creat, clasa câştigătoare a ediţiei precedente a reuşit şi anul acesta să câştige Trofeul Olimpiada Deşeurilor”, a declarat administratorul Gremlin Computer, Aurora Olescu. Elevii, părinţii şi profesorii reuniţi la Pavilionul Expoziţional din Constanţa au avut parte şi de alte surprize din partea organizatorilor. Din dorinţa de a încuraja cât mai mult colectarea selectivă, au fost oferite din partea organizatorilor şi alte patru premii de popularitate. Acestea din urmă au mers la clasa I A de la Şcoala nr. 6 „Lucian Grigorescu” din Medgidia, la cei din clasa a III-a C de la Şcoala nr. 30 „Gheorghe Ţiţeica”, la elevii clasei a IV-a A de la Şcoala Generală din Tortomanu şi la prichindeii din clasa I B de la Şcoala nr. 36 „Dimitrie Ştiubei”, care au pregătit şi un mic program muzical celor din sală. O surpriză artistică pentru cei prezenţi au pregătit şi patru cursante ale şcolii de dans „Joy 2 dance” din Constanţa, sub îndrumarea instructoarelor Elena Ruşa şi Alexandra Porumbescu, care au dorit să ofere, în afara concursului, cinci abonamente pentru cinci „olimpici ai deşeurilor”. De-a lungul celor trei ediţii desfăşurate până acum, campania „Olimpiada deşeurilor” a implicat aproximativ 10.000 de elevi, care au colectat selectiv peste 90.000 de kilograme de deşeuri reciclabile.