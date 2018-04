Olimpicii s-au adunat la „Lucian Blaga“! Vezi cine a urcat pe podium!

Olimpiadele și concursurile școlare reprezintă adevărate pepiniere de excelență în care răbdarea, voința, ambiția, perseverența, creativitatea, imaginația sau spiritul competitiv sunt calități ale unor elevi cu rezultate remarcabile, se arată într-un comunicat de presă al Liceului Teoretic „Lucian Blaga“. Alexia Dumitru și Alexia Gheorghie, clasa a VII-a C, coordonate de prof. Mariana Ștefan, au format echipajul ce a reprezentat Liceul la olimpiada de cultură civică, etapa județeană. Elevele au avut de rezolvat în cadrul subiectului elaborarea unui proiect prin care și-au propus rezolvarea situațiilor în care drepturile copilului nu sunt întotdeauna respectate în școală. Lucrarea a fost evaluată cu nota 9,90, cea mai mare din concurs. Elevele se pregătesc în continuare pentru faza națională, de la Iași, în perioada 2-6 aprilie 2018.

Luana Roșca, clasa a XII-a C, coordonată de prof. Carmen Țăranu, a obținut nota 9,00 la disciplina filosofie, clasându-se pe locul I în cadrul aceleiași olimpiade de științe socio-umane, calificându-se astfel, la etapa națională. Diana Savopol, clasa a VIII-a B, coordonată de prof. Elena Trache și Oana Manu, s-a clasat pe locul I la olimpiada de lingvistică, ceea ce i-a asigurat calificarea la etapa națională. „Se cuvine să menționăm și rezultatele deosebite ale elevilor la olimpiada județeană de religie: Ana-Maria Monea, clasa a VI-a D, premiul I, prof. coordonator Nicoleta Măldăianu și Ioana Teodora Ciobanu, clasa a VI-a C, mențiune, prof. coordonator Iuliana Voicu, iar premiul I la Concursul județean Ludi Ovidiani – 2000 de nemurire a fost adjudecat de eleva Alexandra Mocăniță, clasa a XI-a C, prof. coordonator Daniela Simion“, a precizat directorul instituției de invățământ, prof. Iuliana Linea.