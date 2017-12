Olinga, încântat că va juca sub comanda lui Gică Hagi

Mijlocaşul camerunez Fabrice Olinga, a declarat, ieri, că a fost atras cel mai mult să se transfere la FC Viitorul de prezenţa multor jucători tineri în lotul pregătit de Gheorghe Hagi, informează site-ul oficial al clubului. „Am venit aici şi totul e perfect. Sunt încântat. Am aproape un an şi jumătate de când nu îmi găsesc locul potrivit. Aici, cel mai mult m-a atras să fiu alături de jucători tineri, de vârsta mea. Asta e ceea ce am nevoie acum. Motivul pentru care sunt aici este şi faptul că vreau să învăţ cât mai multe de la antrenor. Vreau să realizăm tot ceea ce antrenorul îşi doreşte de la noi, să câştigăm toate meciurile şi să ne bucurăm de jocul nostru. Nu vreau să promit goluri, dar voi face tot ce pot pentru a marca. Voi da totul pentru această echipă” a spus Olinga pentru site-ul oficial al FC Viitorul. Mijlocaşul echipei pregătite de Hagi şi-ar dori la un moment dat un transfer în Spania: „Cu Chelsea nu a fost decât o ştire. Sper ca în doi-trei ani să mă vrea Real Madrid. Mi-ar plăcea să mă întorc în Spania”. Olinga a făcut şi o comparaţie între Ioan Andone, antrenorul ultimei sale echipe, Apollon Limassol, şi Gheorghe Hagi. „Domnul Andone este total diferit de domnul Hagi. Aici, am observat că domnul Hagi îşi doreşte foarte mult jocul cu mingea, fotbaliştii să aibă plăcerea jocului. În Cipru erau jucători mai experimentaţi, nu erau aşa mulţi tineri, iar tactica era ceva mai complicată”, a mai spus Olinga. În vârstă de 18 ani, Olinga s-a aflat în proprietatea clubului Malaga din Primera Division, între 2012 şi 2014. La 18 august 2012 el a devenit, la vârsta de 16 ani şi 98 de zile, cel mai tânăr marcator din istoria campionatului Spaniei, înscriind pentru Malaga în meciul din deplasare cu Celta Vigo, scor 1-0. Din ianuarie 2014, mijlocaşul a mai evoluat în Belgia, la Zulte Waregem, şi ultima oară în Cipru, la Apollon Limassol (Cipru), formaţie condusă de Ioan Andone. Fabrice Olinga are opt selecţii în echipa naţională a Camerunului, el aflându-se în lotul acesteia la Cupa Mondială din 2014.