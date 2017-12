Oliver Stone va regiza un thriller

Celebrul cineast american va realiza un thriller despre răzbunare în lumea traficanţilor de droguri uşoare, inspirat de un roman care va ajunge în librării în luna iulie. Lungmetrajul se va numi ”Savages”, iar regizorul nu a dezvăluit deocamdată numele actorilor pe care şi i-ar dori în distribuţie. Se ştie, însă, că scenariul filmului va avea în prim-plan doi tineri din California a căror prietenă este răpită de mexicanii dintr-un cartel al drogurilor.

În vârstă de 63 de ani, Oliver Stone este unul dintre cei mai apreciaţi şi, totodată, controversaţi cineaşti americani contemporani, cu un apetit deosebit pentru pelicule cu caracter biografic. Printre figurile radiografiate în filmele sale se numără John F. Kennedy, Richard Nixon, George W. Bush, Alexandru cel Mare şi liderul trupei rock The Doors, Jim Morrison. Oliver Stone are în palmares trei premii Oscar, câştigate pentru ”Midnight Express” în 1978, ”Platoon / Plutonul” în 1986 şi ”Born on the Fourth of July / Născut pe 4 iulie” în 1989. În 2003, a realizat documentarul ”Comandante”, pornind de la un interviu cu liderul cubanez Fidel Castro.