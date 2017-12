Olivia Steer a născut la Medgidia

De luni dimineaţă, Andi Moisescu şi Olivia Steer sînt cei mai fericiţi părinţi din lume. Olivia a născut prin cezariană, la Clinica din Medgidia, un băieţel care a primit din prima secundă de viaţă nota 10. La 3 kg şi 400 de grame, David Moisescu a fost cel mai frumos cadou pentru părinţii săi, mai ales că el s-a născut exact cînd Andi şi Olivia au împlinit doi ani de căsnicie: “Cînd mi-am văzut băiatul am avut revelaţia de a fi descoperit fericirea. Eu şi Olivia am primit cel mai frumos cadou la aniversarea a doi ani de la căsătoria noastră”, a mărturisit Andi Moisescu. În timpul în care Olivia şi David dormeau, Andi a umplut de flori rezerva în care urmau să stea cele mai iubite fiinţe din viaţa lui. “Am cumpărat multe flori, atît de multe încît am fost nevoit să confecţionez cîteva vaze ca să încapă toate”, a mai spus fericitul tată.

Andi a ales să fie alături de Olivia pe timpul naşterii şi a filmat tot evenimentul, mai ales că doctorii Eduard şi Dana Bălaşa, care l-au ajutat pe David să se nască, se numără printre cei mai buni prieteni ai lor. Micuţul David s-a născut pe muzică de jazz, aşa cum şi-au dorit părinţii lui, mai ales că a fost şi educat în acest sens încă de cînd era în... burtică: “Toată vara, eu şi Olivia ne-am plimbat prin Europa şi am fost la multe concerte de jazz, aşa că David era obişnuit cu această muzică”, a declarat Andi Moisescu.