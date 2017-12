Olivia Steer recomandă trei alimente-minune!

Multe dintre vedete povestesc despre dietele pe care le ţin, unele pentru că doresc să arate mai tinere, altele pentru că pur şi simplu doresc să mănânce sănătos. Una dintre acestea este Olivia Steer care, de câţiva ani buni, este adepta stilului raw-vegan şi mănâncă doar mâncare crudă, împreună cu soţul ei, Andi Moisescu, şi cei doi copii ai lor. Ea a vorbit la o emisiune tv despre acest tip de alimentaţie şi despre cum le-a schimbat lor viaţa. Olivia Steer a ajuns la stilul de alimentație raw vegan după ce sora ei s-a îmbolnăvit de cancer. A citit multe cărţi şi s-a convins că este cea mai bună alegere pe care poate să o facă pentru ea şi pentru familia ei. “În urmă cu mai bine de şase ani, sora mea s-a îmbolnăvit de cancer, nu era primul caz în familie, tata murise cu un an înainte. Din carte în carte, căutând cu disperare informaţii care s-o ajute pe ea, am aflat că felul în care mâncam era total greşit” a dezvăluit ea. Acum, stilul de viaţă al familiei ei poate părea restrictiv, însă Olivia spune că este foarte complex şi chiar uşor de urmat. “Nu mai prăjesc nimic, nu fierb, nu coc. Prăjitul alimentelor e otrăvitor. Pe timp de iarnă mai apelăm la foc pentru a fierbe linte, orez, fasole, pentru că ai nevoie de un aport caloric mai mare. Vara, în schimb, nu ai nevoie de mâncare gătită, să mănânci un fel cald”, a povestit ea. Cele trei alimente-minune recomandate de Olivia Steer: sucul de sfeclă, măr şi morcov; praful de ardei iute, „cărăuş” pentru vitamina C; tinctura de propolis.