Olivia Wilde a pozat cu fiul la sân

Actrița americană Olivia Wilde este atât de fericită de venirea pe lume a primului său copil, Otis, încât a decis să pozeze alături de fiul său de cinci luni pentru pictorialul solicitat de revista ”Glamour”. Actrița de 30 de ani s-a lăsat chiar fotografiată în timp ce își alăptează fiul. ”Să fiu fotografiată cu Otis este perfect, pentru că portretul meu acum n-ar fi complet fără el. Iar alăptatul este cel mai natural lucru”, a afirmat Olivia Wilde în interviul care însoțește pictorialul. ”Acum simt că Otis ar trebui să fie tot timpul la pieptul meu. Simt că așa am reușit să o arăt pe femeia care sunt acum”, a mai explicat actrița decizia de a se lăsa fotografiată cu fiul său la sân. De altfel, Olivia Wilde îngroașă rândurile mămicilor celebre care promovează cu mândrie alăptatul la sân, precum Gisele Bundchen, Miranda Kerr, Jaime Pressly sau Gwen Stefani.

Olivia Wilde mai afirmă că nu a fost niciodată preocupată de faptul că aducerea pe lume a unui copil ar putea să îi îngreuneze cariera. Actrița afirmă că a avut un exemplu foarte bun în mama sa. ”Mama a fost o femeie de carieră. Ea m-a inspirat atunci când am rămas însărcinată. Nu am de gând să mă sacrific în vreun fel pentru că am devenit mamă”, a mai declarat Olivia Wilde, care duce emanciparea mai departe și recunoaște că nu se grăbește să facă un nou drum către altar cu logodnicul și tatăl copilului său, actorul Jason Sudeikis. ”Suntem logodiți, dar nu mai avem și alte planuri. Pur și simplu nu avem timp. Copilul nostru este mai mult decât orice jurăminte”, este de părere actrița, care a experimentat căsătoria de la vârstă fragedă. Olivia Wilde a fost căsătorită timp de șapte ani cu regizorul de origine italiană Tao Ruspoli. Aceasta s-a măritat la 19 ani, dar căsnicia a luat sfârșit până să apuce să împlinească 30 de ani. Cei doi au avut o relație frumoasă, s-au căsătorit într-un autobuz abandonat, au devenit celebri fiecare în branșa sa, dar la un moment dat, relația lor s-a răcit. Olivia Wilde afirmă că nu are regrete și simte că nu are nicio presiune pe umeri pentru a se căsători a doua oară.