Olmert va demisiona, dacă va fi pus sub acuzare pentru corupţie

Premierul israelian, Ehud Olmert, suspectat de corupţie, a declarat că va demisiona din funcţie dacă va fi inculpat, respingînd însă acuzaţiile formulate împotriva sa. “Dacă justiţia decide să mă pună sub acuzare, voi demisiona”, a declarat Olmert, în replică la publicarea oficială a suspiciunilor de corupţie care planează asupra sa. “Nu am primit niciodată mită”, a subliniat el. Olmert a recunoscut însă că a primit contribuţii financiare pentru diferite campanii electorale, din partea unui om de afaceri american, Morris Talansky. Şeful Guvernului israelian a insistat că aceste fonduri nu au fost acordate ilegal. Ehud Olmert este suspectat de corupţie, a anunţat oficial, joi seară, Ministerul israelian al Justiţiei, într-un comunicat. Analiştii politici israeliani apreciază unanim că Olmert va avea obligaţia morală să demisioneze, în cazul în care va fi pus sub acuzare. Clasa politică evocă deja posibilitatea demisiei sau suspendării lui Olmert şi chiar a convocării de alegeri anticipate în lunile următoare, actuala legislatură încheindu-se în noiembrie 2010.

Presiunile asupra premierului Olmert de a demisiona s-au intensificat vineri, însă şeful Guvernului de la Ierusalim, pus în cauză şi în alte dosare, nu este dispus să renunţe aşa uşor la postul său. Aceste apeluri provin din partea opoziţiei, atît de dreapta, cît şi de stînga, dar şi din partea Partidului Muncii asociat la guvernare, în timp ce presa se îndoieşte de şansele pe care Olmert le mai are pentru a recîştiga încrederea israelienilor, chiar dacă a arătat în trecut că are o capacitate uimitoare de a supravieţui politic. Cotidianul “Maariv” dă tonul: “De ce ar trebui de data aceasta să credem în Olmert, cînd, încă o dată, este implicat în afaceri în care este vorba de sume foarte mari de bani?”, se întreabă publicaţia. Ziarul de mare tiraj “Yédiot Aharonot” notează, la rîndul său, “impactul asupra opiniei publice pe care îl are înmulţirea anchetelor care îl vizează pe Olmert”, reamintind că cei trei precedenţi şefi ai Guvernului israelian - Ariel Sharon, Ehud Barak şi Benjamin Netanyahu - au făcut, la rîndul lor, obiectul unor acuzaţii similare. Niciuna dintre anchete nu a dus la o inculpare oficială, dar Omri Sharon, fiul lui Ariel Sharon, ispăşeşte, în prezent, o pedeapsă cu închisoarea pentru un motiv asemănător.

Autoritatea Palestiniană, angajată în intense negocieri cu Guvernul Olmert, se teme că “această criză politică din Israel va antrena o escaladare a operaţiunilor militare împotriva palestinienilor şi va pune procesul de pace între paranteze”. Casa Albă a spus că problemele judiciare ale lui Olmert sînt o afacere internă israelianăm care nu va schimba cu nimic programul vizitei preşedintelui George W. Bush în Israel, programată săptămîna viitoare. Secretarul general al Partidului Muncii, Eytan Cabel, a spus vineri că Olmert ar trebui să renunţe la funcţia pe care o deţine, apreciind că “această nouă anchetă este picătura care umple paharul, dată fiind acumularea dosarelor de corupţie care îl vizează deja pe premier”. Liderul grupului parlamentar al Likud, Gideon Saar, a cerut, la rîndul său, demisia guvernului şi convocarea alegerilor anticipate, pentru că Olmert nu mai este în măsură să-şi asumea funcţia, din cauza gravităţii bănielilor care îl vizează.