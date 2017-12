Oltchim îşi va relua activitatea în 30 de zile

DISCUŢII ŞI NEGOCIERI Guvernanţii fac calcule peste calcule pentru a găsi soluţii pentru reabilitarea Oltchim şi pentru repornirea activităţii combinatului. Ministrul Economiei, Daniel Chiţoiu, a declarat, ieri, că speră ca Oltchim Râmnicu Vâlcea să-şi reia activitatea în cel mult 30 de zile şi că salariile restante ale angajaţilor combinatului vor fi plătite parţial pe măsură ce compania va recupera sume de la debitori. „Vineri am semnat o scrisoare de intenţie către Comisia Europeană în care am înştiinţat că dorim să acordăm un ajutor de salvare pentru reluarea activităţii la Oltchim. Noi putem să acordăm un ajutor de salvare sub formă de împrumut pe termen de şase luni la dobânda pieţei pentru repornirea activităţii combinatului. Suma pe care statul o poate avansa va rezulta şi din negocierea cu băncile creditoare, astfel încât să ştim şi ele cu ce sume vor veni la finanţare“, a afirmat Chiţoiu. El a explicat că zilele următoare va fi transmisă o notificare oficilă la Comisia Europeană, în care va trebui explicat de ce este nevoie de acest ajutor şi suma cerută. El a mai spus că, ieri, a avut loc o întâlnire cu băncile creditoare ale combinatului chimic, în vederea găsirii unei soluţii pentru repornirea combinatului.

CONTURI BLOCATE Pe de altă parte, premierul Ponta a discutat la Guvern cu ministrul Finanţelor şi şeful Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală despre repornirea activităţii Oltchim. Discuţii pe acelaşi subiect au fost purtate de premier şi cu comisarul european pentru concurenţă, Joaquin Almunia, Ponta solicitând susţinerea financiară a combinatului. Totodată, el a spus că una dintre băncile creditoare a blocat conturile Oltchim, dar urmează să ridice sancţiunea după discuţiile cu reprezentanţii statului.