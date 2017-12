Oltchim, neprivatizat din cauza investitorilor nepregătiţi

Administratorul special al Oltchim, Bogdan Stănescu, a declarat ieri, într-o ședință la Prefectura Vâlcea, că amânarea privatizării combinatului a fost cauzată de lipsa de pregătire a investitorilor pentru cazul Oltchim. „Faptul că s-a amânat de patru ori termenul de privatizare al Oltchim nu a fost din cauza unei lipse de investitori, ci a lipsei lor de pregătire pentru a veni să investească la Oltchim. Și aici mă refer la consorțiul chinezesc, mă refer și la ultimii care au cumpărat caietul de sarcini, colegii noștri de la USG, care doresc și ei să participe la această privatizare, mă refer la SIF, care a încercat și el să participe, obținând niște sume pentru prețul Oltchim, toți cei care au dorit privatizarea pe module și nu pe sistem integrat, ceea ce pentru acționari nu avea sens, să vindem pe module, pentru că a vinde pe module înseamnă acționari diferiți, interese diferite și nu ar fi mers unitar, cum a fost gândit să funcționeze combinatul”, a precizat Stănescu. Din punct de vedere al negocierilor cu OMV, acesta spune că s-au oprit în așteptarea investitorului interesat de ambele active, Arpechim și Oltchim. „Ne-am oprit pentru că așteptăm investitorul. Pentru că statul român, ca să cumpere rafinăria Arpechim, trebuie, a doua zi, să o vândă investitorului selectat pentru Oltchim. Altfel nu are sens să o țină, să investească în ea, pentru că, dacă ar putea să o țină, ar investi în ea, ar investi în Oltchim. Așteptăm investitorul, semnăm contractul. Mai avem mici probleme de mediu care trebuie discutate cu Ministerul Mediului, am discutat cu Consiliul Concurenței și ne-am luminat asupra unui eventual ajutor de stat și am ajuns la concluzia că nu există. Iar din punct de vedere al conversiei creanțelor bugetare în acțiuni, am creat această ordonanță unde am făcut posibilă această conversie. Ea este o soluție, dar nu este o una salvatoare. Dacă ne uităm la toată masa credală, cât convertim? 400 de milioane, rămânem totuși cu 400 de milioane datorii", a adăugat administratorul special al combinatului. Oltchim se află în insolvență din ianuarie 2013 și este propus pentru a fi privatizat în luna decembrie a acestui an.