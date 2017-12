Oltchim, oaia neagră în negocierile cu FMI

FMI este pesimist în privinţa Oltchim, în mare parte din cauza privatizării „oteviste” eşuate, a spus, în weekend, ministrul Economiei, Varujan Vosganian. „Din păcate, anterioara privatizare nu a fost doar o audiţie a unor melodii puse pe computer, ci a costat Oltchim acumularea unei datorii suplimentare de aproape 100 milioane euro. O soluţie mai uşoară ar fi să lichidăm bucată cu bucată Oltchim. Eu am explicat însă FMI faptul că Oltchim este una dintre cele mai importante unităţi de gen din Europa Centrală şi de Est, că există o piaţă bună. Am discutat şi cu băncile şi am ajuns la concluzia că, deşi neadaptată, compania este competitivă, într-o oarecare măsură, şi poate să-şi vândă produsele în piaţă. Aşadar, căutăm o soluţie. Este nevoie însă şi de o atitudine deschisă a Comisiei Europene în ceea ce priveşte ajutorul de stat. Una este să negociezi când combinatul funcţionează, şi alta e atunci când compania are porţile închise”, a declarat Vosganian. Astăzi, autorităţile poartă noi negocieri cu misiunea FMI şi, potrivit premierului Ponta, prelungirea actualului acord cu FMI, cu câteva luni, nu va fi o problemă. „Eu am cerut extinderea pentru a finaliza partea de reforme structurale, fără să mai facem totul în grabă (privatizarea eşuată a Oltchim, de exemplu). După ce finalizăm acordul, începem imediat negocierea pentru o nouă înţelegere prevenită”, a arătat premierul.