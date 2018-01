Oltchim restartează industria chimică românească

Chimcomplex, noul proprietar al Oltchim (în insolvență din 2013), va păstra angajaţii şi salariile celor care lucrau până acum la Râmnicu Vâlcea şi are în plan să relanseze producţia de PVC, material care nu se mai fabrică în România, a declarat preşedintele consiliului de administraţie al Chimcomplex, Virgiliu Băncilă. Anul trecut a fost unul foarte bun pentru Oltchim, combinatul înregistrând un profit real de circa 12 milioane euro, la o cifră de afaceri de aproximativ 200 milioane euro. Rezultatele au fost favorizate şi de o piaţă bună, situaţie care va continua şi în 2018, consideră Băncilă - „Ne-am asumat efectuarea unor investiţii pe linia de protecţie a mediului, prevăzute în contract, de 13,7 milioane euro, şi realizarea, după aceea, a unor investiţii care să dezvolte şi să consolideze platforma industrială“. El a mai arătat că se are în vedere păstrarea numărului actual de angajaţi, precum şi a salariilor pe care le au aceştia momentan, urmând ca beneficiile angajaţilor să crească ulterior, odată cu compania - „Resursa umană este foarte importantă. Ne-am obligat să angajăm personalul necesar exploatării acestor instalaţii. După estimarea noastră, asta înseamnă între 1.300 şi 1.400 de salariaţi. Vom păstra pachetul de salarii şi restul facilităţilor pe care personalul le-a avut, apoi, în funcţie de rezultatul pe care îl va obţine societatea, întrevedem o îmbunătăţire“. În momentul de faţă, Oltchim mai are 2.000 de angajaţi, dintre care 1.800 la Vâlcea şi 200 la Piteşti, pe platforma Bradu, iar la instalaţiile preluate de Chimcomplex lucrează în jur de 1.450 de oameni. Oficialul Chimcomplex a mai arătat că, în primii trei ani, sunt preconizate investiţii de circa 70 milioane euro, pentru rezolvarea unor probleme de protecţie a mediului și pentru perfecţionarea unor tehnologii. Urmează, în a doua etapă, dezvoltarea masivă a platformei de la Vâlcea, astfel încât să poată fi reluat şi fluxul de fabricare a PVC-ului - „Intenţionăm să relansăm industria chimică din România. Este o piaţă bună. Producţia anul trecut la nivel european a crescut cu 3,4%, iar cererea de produse chimice a fost mai mare cu 8,3%, deci vedeţi că este un decalaj, ceea ce înseamnă că vin produse chimice din alte zone. Iar România încă are materii prime, minerale, gaze, ţiţei şi capacităţi de prelucrare, forţă de muncă specializată și platforme industriale care sunt foarte greu de făcut acum“. Mai exact, decalajul dintre importul şi exportul românesc de produse chimice este de circa șase miliarde euro.