Oltchimul, luat pe datorie de membrii PP-DD?

DOCUMENTE NECONCLUDENTE Unde dai şi unde crapă. Cam aşa s-ar traduce şarada televizată care s-a derulat în ultima săptămână avându-l în prim plan pe investitorul „penal“ de la Oltchim, Dan Diaconescu. În încercarea de a atrage cât mai mult capital electoral, Diaconescu riscă, cu fiecare zi care trece, să piardă din încrederea pe care dorea să o câştige în ochii electoratului. Dacă nu va plăti cele 45 de milioane de euro pe care le datorează pentru cele 54,8% din acţiunile Oltchim pe care le-a licitat, Diaconescu riscă foarte mult. Din aceste motive, el a inventat vineri seară, după ce a ieşit de la negocierile cu reprezentanţii Ministerului Economiei, mai multe gogoşi decât ar putea auzi într-o viaţă urechea unui om. Chiar dacă la ieşirea de la negocieri flutura o hârtie în mână ca şi cum ar fi dovada despre care spunea că arată că are banii în cont, guvernanţii spun că Diaconescu nu a prezentat niciun document care să ateste acest lucru: „DD nu a venit cu banii şi nici nu a făcut dovada că are banii pe care trebuie să-i plătească“. Diaconescu a ieşit din incinta ministerului negru la faţă şi extrem de nervos. Fără să vrea, el a scăpat din start un porumbel: „Guvernul ne-a spus că nu mai poate negocia atâta vreme cât nu le arătăm banii”. De aici se poate înţelege clar că DD nu a prezentat niciun document edificator la negocieri. Ce a urmat însă întrece orice închipuire. Timp de aproape o oră el a făcut un show în faţa camerelor de luat vederi.

MINCIUNI SFRUNTATE Profitând de faptul că publicul larg nu este familiarizat cu problemele contractuale şi cu operaţiunile bancare de anvergură, Dan Diaconescu a turnat la gogoşi la greu. Cea mai gogonată: el ar fi fost la una dintre băncile comerciale şi a cerut să scoată din cont suma de care are nevoie, dar banca i-ar fi spus că nu poate elibera suma respectivă în acel moment. Acest fapt denotă o dată în plus lipsa de respect faţă de români şi faptul că are impresia că toţi românii înghit neroziile pe care le toarnă el la OTV. Mai mult, DD susţine că se va duce cu sacul cu bani la Vâlcea pentru a plăti salariile angajaţilor Oltchim chiar dacă Guvernul nu va semna contractul de privatizare cu el. Aberaţiile otevistului nu se opresc aici. El spune că va veni, astăzi, tot cu sacul cu bani (acelaşi?) şi pentru a achita acţiunile Oltchim pe care le-a câştigat în urma licitaţiei. Orice urmă de raţiune şi discernământ a lipsit din declaraţiile lui Diaconescu, care a evitat şi să răspundă întrebărilor insistente şi punctuale ale ziariştilor. Pentru cei care nu cunosc procedurile, precizăm că: plata salariilor la nivelul unui combinat nu se face scoţând bani cash de la o bancă din Bucureşti; o persoană particulară nu poate achita în nume propriu salariile respective şi o sumă de câteva milioane de euro nu poate fi scoasă cash, pe loc, dintr-o bancă. Mai mult, dovada că deţine banii necesari în cont nu se face printr-un extras de cont, ci printr-o scrisoare de garanţie bancară.

CHETĂ DE LA PP-DD Faptul că DD nu are banii necesari se poate deduce şi din faptul că liderul PP-DD Constanţa, Gheorghe Slabu, la fel ca mulţi alţi lideri din alte judeţe, se arată dispus să-l sprijine pe Diaconescu cu sume de bani între 3.000 şi 5.000 de euro pentru Oltchim. Să se numească asta cotizaţie la partid? În tot acest timp, pedelişti de renume îşi dau cu părerea şi toarnă gogoşi despre faptul că eşecul privatizării se datorează Guvernului Ponta, în condiţiile în care în guvernările PDL Oltchimul s-a dus în cap cum nu se poate mai rău. În atare condiţii putem spune fără niciun dubiu că procesul de privatizare a Oltchim a fost doar o şaradă, un circ mediatic, în urma căruia au de suferit românii, mai ales angajaţii companiei.