Oltean: Meseria de învăţător, cea mai mare satisfacţie

Secretarul general al PDL, Ioan Oltean, s-a aflat, miercuri, printre femeile pedeliste. Cu acest prilej el a declarat că niciodată în cariera sa politică nu a avut atâta satisfacţie ca învăţător: \"Ştiţi cât de important e să porţi mâna unui copil, să-l înveţi să scrie litera “a”, să scrie “mama“, “tata”, “frate“, “bunic“, “bunică“? E extraordinar şi satisfacţia este formidabilă! Niciodată, în cariera mea politică, nu am avut atâta satisfacţie ca atunci când vedeam că un copil îl face pe “a“ corect, ca atunci când am văzut că elevul pe care l-am învăţat eu a scris corect “mama“ şi “tata“ sau propoziţia “Ana are mere“. De aceea, îngăduiţi-mi şi mie să vă felicit din suflet şi să vă spun că sunt convins că fiecare elev al dumneavoastră atunci când se gândeşte la anii de şcoală, zice în sinea lui “Doamne, dă-i sănătate învăţătoarei mele!“, aşa cum şi eu zic “Doamne, dă-i sănătate învăţătorului meu!“. El a declarat că, în opinia sa, nu există nicio altă meserie mai frumoasă decât cea de învăţător. Ioan Oltean, care înainte de a intra în politică a fost învăţător, a făcut această afirmaţie în faţa a 62 de învăţătoare premiate de Organizaţia de Femei a PDL Bistriţa-Năsăud cu ocazia zilei de 8 Martie, dar şi a unui public numeros, format din peste 600 de persoane care au asistat la spectacolul \"Femeia europeană\".