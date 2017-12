Oltean nu ştie pe cine susţine la şefia PDL

Preşedintele PDL Bistriţa-Năsăud, Ioan Oltean, spune că nu a decis până acum pe cine va susţine la şefia PDL şi că mai are nevoie de \"câteva clarificări\" ca să-şi formeze o opinie. Ioan Oltean a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că în perioada aceasta are loc o \"competiţie corectă\", chiar dacă mai există, pe ici, pe colo, \"nişte înţepături\", care i se par \"absolut justificate\". “Cei trei candidaţi se deplasează în ţară în vederea susţinerii moţiunilor şi capacitării delegaţilor să-i susţină. Am avut, la Bistriţa, o întâlnire foarte reuşită, zic eu, cu candidata Elena Udrea. Joi va veni Monica Macovei, iar sâmbătă Vasile Blaga. Toate întâlnirile vor avea loc în aceeaşi locaţie pentru că am decis să avem aceeaşi locaţie, aceiaşi participanţi şi aceleaşi camere pentru însoţitori ca să nu fie niciun fel de reproş la adresa organizaţiei judeţene Bistriţa-Năsăud a PDL. Pe cei trei candidaţi o să-i cazez în aceeaşi cameră\", a spus Ioan Oltean. (C.M.)