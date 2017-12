Oltean, supărat pe miniştrii Vlădescu şi Şeitan

Se pare că inclusiv unii dintre democrat - liberali s-au săturat de actualii guvernanţi, debusolaţi cu totul. Una din vocile critice din PD-L este vicepreşedintele Ioan Oltean, care a declarat, vineri, că premierul Emil Boc a fost „mult prea indulgent” cu miniştrii Sebastian Vlădescu şi Mihai Şeitan, care au greşit făcând publice iniţiative personale care nu coincid cu cele ale Guvernului, cei doi meritând, în opinia sa, să plece din Guvern. Liderul PD-L a accentuat faptul că membrii Guvernului trebuie să fie responsabili şi, atunci când fac o afirmaţie, trebuie să aibă garanţia că afirmaţia este în strictă concordanţă cu voinţa Guvernului Boc şi a partidului aflat la guvernare. Acesta a menţionat că are în vedere afirmaţiile făcute de ministrul Finanţelor, Sebastian Vlădescu, care a creat o grijă în plus şi un motiv în plus de dezbatere toată săptămâna aceasta afirmând că se vor impozita pensiile, şi afirmaţia ministrului Muncii, Mihai Şeitan, referitoare la sistarea alocaţiilor de stat pentru o parte dintre copii, care, de asemenea, a creat o grijă în plus cetăţeanului şi copilului din România. Referitor la valul de plecări din PSD şi posibilitatea apariţiei a unui nou partid de stânga, Oltean a spus că nu mai este loc nici pe stânga, nici pe dreapta pentru un nou partid.